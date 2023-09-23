محافظ الشرقية يُشارك في فعاليات معرض الصين والدول العربية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على عمق العلاقات الثنائية التي تجمع الحكومتين المصرية والصينية مما كان له عظيم الأثر في جذب المزيد من الاستثمارات الصينية داخل جمهورية مصر العربية، ووجه بتقديم كافة سُبل الدعم للشركات العاملة على أرض المحافظة والأخرى الجادة لتحقيق وتنفيذ استثمار يُسهم في تحسين مستوى الدخل والناتج القومي.

جاء ذلك خلال مشاركته فى فعاليات معرض الصين والدول العربية السادس (الأحلام تُنير مستقبل مشتركاً) والمُقام في منطقه نينغشيا بدولة الصين الشعبية ، بحضور تشانغ يوبو نائب أمين لجنة نينغشيا للحزب الشيوعي الصيني وحاكم منطقة نينغشيا ذاتية الحكم لقومية هوي ، وتشنغ جيان بانغ نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الشعبي الوطني ومستدروين عبده رئيس جمعية اتحاد جزر القمر ، و بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية وعدد من الوفود المشاركة من الدول العربية.

أكد محافظ الشرقية أن الدولة المصرية تولي إهتماماً كبيراً بالإستثمار، باعتباره يمثل حجر الزاوية للتنمية الإقتصادية والإجتماعية وتسعى جاهدةً لتهيئة الأجواء المناسبة لتشجيع المستثمرين لإقامة مشروعاتهم لدفع عجلة الإنتاج ، وتحسين الدخل.

أوضح أن المحافظة تمتلك منطقتين صناعيتين كبرتين بالإضافة إلى منطقتين صناعيتين بمدينة بلبيس وبساتين الإسماعيلية و تزخر بالعديد من المصانع والشركات وتوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة قائلاً : نرحب بالمزيد من الإستثمارات الصينية في كافه القطاعات بما يعود علي تحسين مستوى الإقتصاد وزياده الدخل القومي ، لافتاً إلى أن محافظة الشرقية بامتلاكها المناطق الصناعية تعتبر إحدى قاطرات التنمية الصناعية والإقتصادية للدولة المصرية والتي تسعى لتحقيق التنمية المستدامة ومن ثم رؤية مصر 2030.

وأشار المحافظ خلال زيارته لعدد من المصانع والشركات بمنطقة نينغشيا بدولة الصين الشعبية الى انه ، تم الإتفاق مع بعض الشركات العاملة في مجال الإنشاء والتطوير للمساهمة في تطوير بعض الأحياء بالمحافظة ، فضلاً عن دراسة توقيع شراكة أخرى مع إحدى الشركات التي تمتلك تكنولوجيا الصناعات الصلبة الحديثة واللحام ، لتدشين وإنشاء فروع لها بمنطقة بلبيس وبساتين الإسماعيلية.