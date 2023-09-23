سامح الخطيب أصغر رئيس نادٍ بمصر في أول حوار لـ«البوابة نيوز»: «السد» حقق إعجازًا وليس إنجازًا بالصعود بمواليد 2003 للدوري الممتاز

يبلغ من العمر حاليًا 37 عامًا، ويرأس نادي السد بأسوان، وأحد مؤسسي النادي في مركز نصر النوبة بقرية البلانة، يتخذ إدارة بوروسيا دورتموند الألماني منهجًا له في تصدير اللاعبين لعمالقة أوروبا، ومَثله الأعلى بوصفه رئيس مجلس إدارة هو خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني، وكان من المؤسسين لقلعة النمور كما يلقب النادي، ويحلم بأن يكون للسد استاد في يوم من الأيام وإعداد فريق مواليد 2003 خير إعداد للأولمبياد.

تفاصيل كثيرة، كشفها سامح الخطيب رئيس نادي السد بأسوان في حواره مع «البوابة نيوز»، عن تأسيس النادي ورئاسته له بوصفه أصغر رئيس نادي في مصر وإنجاز الصعود للممتاز مع فريق مواليد 2003.. وإلى نص الحوار.

مَن سامح الخطيب؟

سامح علي إبراهيم، وشهرتي سامح الخطيب، من مواليد عام 1986 (37 عامًا) بمحافظة أسوان، متزوج ولديَّ ولد وبنت، أعمل مدرسًا، وأترأس مجلس إدارة نادي السد منذ 2009؛ لذلك أنا أصغر رئيس نادي على مستوى مصر، حيث كان عمري 23 سنة فقط وقتها، وأحمل العضوية رقم 1 في النادي، ومستمر في هذا المنصب حتى عام 2026.

بأي طريقة تحاول التنسيق بين عملك الأساسي ورئاستك للنادي؟

المسؤولون في وزارة التربية والتعليم يستوعبون جيدًا عملي، ويقفون بجواري؛ لأن العمل العام شاق ومرهق، ويحتاج إلى وقت وتنظيم بشكل كبير، لكن يمنحنا الله عز وجل القدرة والقوة على خدمة كل فرد يحتاج إلى المساعدة، وهذا أيضًا بتكاتف الجميع على جميع المستويات بالرغم من أنني أحيانًا أسهر باليومين أو أكثر لخدمة أهل بلدي، ولم نغلق الباب أمام أحد لذلك أحب العمل العام لوجه الله، وهذا ما ترتب عليه أنني أصبحت أحد القيادات الشبابية والجماهيرية في المركز والقرية رغم صغر سني، ومن ثَمَّ ترشحت عن طريق وزارة الشباب والرياضة لأمثل محافظة أسوان رفقة 3 رؤساء أندية في مجلس النواب في جلسة قانون تعديل الرياضة، وكنت أصغر الموجودين، كما شاركت في طرح مقترحات لحل أزمة الأندية الشعبية والجماهيرية في ظل معاناتها وتأثرها بالظروف الاقتصادية الحالية مع وجود الأندية الاستثمارية وأندية الشركات؛ ولذلك أود أن أوجه الشكر للنائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، الذي وعد بدعم الأندية الشعبية خاصة صاحبة المحافظات الحدودية.

كيف جاءت فكرة تأسيس نادي السد؟

نادي السد أنشئ بجهود ذاتية وتابع لوزارة الشباب والرياضة، وليس ناديًا استثماريًا؛ لأنه ملك للدولة، وعملية إنشائه كانت بدون أي أموال، وبدأت الفكرة بين الأهالي ورأوا ضرورة إنشاء نادي في مركز مصر النوبة بقرية البلانة، لتصبح هذه القرية أول القرى التي تمتلك ناديين، وذلك بجانب نادي البلانة النادي الأكبر والأكثر عراقة، والجميع من المؤسسين صمموا على رئاستي للنادي تقديرًا لمجهوداتي في تأسيسه، ثم حصل نادي السد على إشهار مؤقت لحين تخصيص قطعة الأرض، التي يوجد بها مخالفات تعديات، ولكن الآن تسلمت المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) النادي، وبدأت الإنشاءات وقاربت من الانتهاء مع بناء مبنى إداري وسور وملعب خماسي، بتكاتف النائب محمد جلال ودعم مديرية الشباب والرياضة، ورئيس منطقة أسوان لكرة القدم وعلى رأسها فتحي عبدالحافظ وكيل الوزارة الأسبق، الذي كان يدعم فكرة تأسيس النادي، ثم اشترك النادي في مسابقات المديرية ووزارة الشباب والرياضة، وبعدها حصل النادي على الرخصة في 2008، ثم الاشتراك في الاتحاد المصري لكرة القدم.

ماذا عن البداية مع ناشئي كرة القدم؟

بدأ النادي في أول سنة تجريبية 2018، بالاستعانة ببراعم إحدى الأكاديميات الخاصة، ليصبح أول جيل لنادي السد، هو مواليد 2003 وبتصعيد المميزين من 2004، وفي موسم 2021-2022، اشتركنا في بطولات الأعمار السنية المختلفة 2003، 2004، 2005، 2006، 2007، 2008، ووصلنا للنهائي بمواليد 2003 و2004، ولكن 2006 كان المنافس قوي للغاية وهو نادي أسوان، ولكن هذا إنجاز كبير لأن القطاع يضم أكثر من 100 لاعبًا، ونادي السد يعتبر أكبر قطاع من البراعم والناشئين في أسوان وأكبر القطاعات في الصعيد بالرغم من نقص الموارد وعدم توافر الإمكانيات.

فريق السد 2003

وما موارد نادي السد في الوقت الحالي؟

نادي السد في الوقت الحالي يعتمد على المبالغ المالية والدعم المادي من مديرية الشباب والرياضة وأيضًا من الوزارة، ولكن هذه الأموال لن تكف للإنفاق على قطاع الناشئين في ظل المشاركات في البطولات المختلفة، ونأمل دائمًا أن نكون خير ممثل للصعيد وسط الكبار بالرغم من نقص الموارد وقلة الإمكانيات.

كيف يُدار نادي السد بدون موارد حقيقية؟

نادي السد لم يقبل أي تبرعات؛ لأن لها حسابات أخرى، ولكن عند تأسيس النادي لم ندفع أموالًا حتى مع استخراج التصاريح، دفعت من جيبي الخاص حبًا في بلدي، ودائمًا أضع أمامي مقولة (علينا أن نرى أسوان أمًا وأبًا)، كما ننتظر تنفيذ وعود السادة النواب بمحافظة أسوان والمحافظ لدعم النادي لاستكمال بطولة الدوري، ونتطلع للحصول على حافلة وملابس وكرات للتدريبات، حتى نكون قادرين على منافسة الكبار في الممتاز.

وحصل نادي السد على وعد من إحدى المدارس بتوفير أتوبيس يقل اللاعبين قبل بداية العام الدراسي الجديد، كما وعد نادي أبو الريش برئاسة محمد سر الختم، بتوفير ملعب مجانًا لتدريب الفريق الأول ومواليد 2003 بجانب الجيم وحمام السباحة بشكل مجاني لمدة شهر.

لماذا لم تؤسس مركز شباب بدلًا من نادي؟

لأن مركز الشباب لا يحق له الاشتراك في جميع الاتحادات المختلفة، لاسيما اتحاد كرة القدم، وأنا حاليًا مشترك به بجانب اتحاد الكاراتيه واتحاد الرياضة للجميع، وكنت أود الاشتراك في اتحاد كرة اليد، ولكن لقلة الإمكانيات أرجأ نادي السد هذه الفكرة.

ماذا عن إنجاز صعود مواليد 2003 للدوري الممتاز؟

أؤكد أن نادي السد يتواجد دائمًا في النهائيات على مستوى المحافظة وعلى مستوى الصعيد مع الكبار حيث ننافس بشكل دائم ناديي أسوان وكيما أسوان في النهائيات، هناك لاعبين مواليد 2007 بالنادي يعملون باليومية في طائفة المعمار بالإضافة إلى لاعبي فريقي مواليد 2003 و2004، وهذا يمثل جهدًا كبيرًا على اللاعب، فإن الصعيد دائما يزخر بالنجوم مثل: محمود عبدالرازق شيكابالا أيقونة أسوان والنوبة الحالية في نادي الزمالك، وإن أسوان والنوبة أنجبت لاعبين كبار على مر التاريخ، على رأسهم أحمد الكاس والراحل إبراهيم يوسف وشقيقه إسماعيل يوسف وعبدالستار صبري، وأمدت أندية أسوان بكوادر تدريبية مثل الراحل طه بصري وفاروق جعفر وغيرهم.

وكان يحق لفريق مواليد 2006 المشاركة في بطولات القطاعات، ولكن لقلة الموارد، وقع الاختيار على الفريق الأجهز هو مواليد 2003، بعدما اكتسب خبرات قوية من لعبه بالدرجة الرابعة لمدة عامين.

أغلب اللاعبين في الفئة العمرية 2003 و2004 لم يعرفون طعم الهزيمة منذ عام 2019، بعد الهزيمة في مباراة وحيدة في 2018، وبدأ فريق 2003 المولود في زهرة الجنوب، مشواره في دوري المنطقة بالفوز على التعدين على ملعبه بخماسية نظيفة، وخسر أمام الكهرباء في النهائي واحتل الفريق المركز الثاني على المحافظة، ومن بعدها بدأ اللاعبون النهوض وتعلموا كيفية احترام المنافس ومنها كانت الانطلاقة بخوض دوري القطاعات بعد صعود الأول والثاني، وأول مباراة كانت أمام المنشأة وصادف الفريق وقتها سوء حظ غريب، لكن اللاعبون وعدوا رئيس النادي بالحصول على البطولة بقيادة الجهاز الفني وعلى رأسه محمود مصطفى المدير الفني هيثم محمود قناوي مدير الكرة، وإبراهيم عباس مدرب عام وأحمد علي مدرب حراس وكريم أشرف جلال طبيب وجمال ناصر مدرب ومحمود الضوي إداري، وبعدها استطاعوا الفوز في كل المباريات، حيث فاز الفريق الواعد على الكهرباء 3-1، وسكة حديد سوهاج على ملعبه 4-1، والألومنيوم في الوقت القاتل بهدفين مقابل هدف، ليتوج مواليد 2003 كبطل جنوب الصعيد، وكان بترول أسيوط بطل شمال الصعيد الذي واجهناه في مباراة فاصلة من ذهاب وعودة، والذي رصد 240 ألف جنيه كمكافأة للفوز على السد بواقع 8 آلاف لكل لاعب، وخسر السد اللقاء الأول خارج ملعبه بهدف للا شئ، وشهدت المباراة الثانية أحداثًا غريبة، حيث اصطدم الحارس بزميله المدافع وأسفر الاصطدام بتلقي شباك السد هدفًا عن طريق النيران الصديقة لتصبح النتيجة 2-0، ليصاب الحارس الأساسي في ظل إصابة الحارس الثاني، ليضطر المدرب الدفع بالحارس الثالث، وفي الدقيقة 90 أحرز هداف الفريق الهدف الأول، واحتسب حكم اللقاء 12 دقيقة وقتًا بدلًا من الضائع، لتأتي الدقيقة 100 ليسجل المدافع ميدو الهدف الثاني، ومن ثم الاحتكام لركلات الترجيح إذ استطاع الحارس الثالث لنادي السد التصدي لـ3 ركلات لنفوز بنتيجة 5-4 وكان منها التأهل لبطولة الجمهورية، لنصبح ممثل الصعيد الوحيد في الدوري الممتاز وبذلك يصعد فريق 2003 بنادى السد الرياضي ويلحق بكبار المتأهلين: (الأهلي – الزمالك – إنبي – الإسماعيلي – المصري – سموحة – بيراميدز – المقاولون – الجيش – المحلة – فيوتشر – بتروجت – سيراميكا – القناة – طنطا – البنك الأهلي)، ثم استهل فريق 2003 مشواره بالدوري بالفوز على إنبي بهدف للا شئ، الذي يعد من أفضل قطاعات الناشئين على مستوى مصر، لنبدأ رحلة موسم 2023-2024 مع الكبار في دوري مكون من 212 فريقًا، منافساته من دور واحد وليس ذهاب وعودة، الأندية العشرة الأولى تلعب دوري من دور واحد بنظام القرعة لتحديد البطل، ومن المركز 11 حتى 21 تلعب الأندية دوري بنظام القرعة ويهبط منه 6 فرق، لذلك أصف هذا الإنجاز بالإعجاز في ظل الظروف المحيطة بالنادي.

شعار نادي السد

وماذا عن الفريق الأول ونجوم مواليد 2003 المميزين؟

الفريق الأول ينشط في الدرجة الرابعة، ولم نتعاقد مع لاعبين كثر لضمهم لهذا الفريق، حيث نضم 3 أو 4 لاعبين فقط.

ويعتبر يوسف محمد عبدالمجيد مواليد 2005، أكثر لاعب حصلت من خلاله على مبلغ، أثناء بيعه لنادي أسوان وذلك بمبلغ 5 آلاف جنيه، استمرارًا لتدعيم أندية المحافظة، ومن الممكن بيع لهم اللاعبين مجانًا.

ويعد عبدالرحمن نور من مواليد 2004 لاعب خط الوسط، أفضل لاعب في الموسم الماضي، بجانب المدافع أحمد عبدالمحسن وهداف الفريق فارس، وعبدالرحمن نور لاعب مميز بدرجة كبيرة لأنه مجتهد يدرس ويعمل ويقود الفريق للفوز بالمباريات.

أندية الشركات أفادت الكرة المصرية.. ويجب دعم نظيرتها الشعبية

ما تأثير انتشار أندية الشركات على الكرة المصرية؟

أندية الشركات أفادت الكرة المصرية، ولكن التغول الكبير بهذا القدر، يصيب الكرة المصرية بأضرار متعددة، لذلك يجب أن تدعم هذه الأندية نظيرتها الشعبية، لأن الأخيرة هي من تبقى رغم كل الظروف ولأن كرة القدم لعبة الفقراء، باعتبار أن اللاعب الذي عاش حياة صعبة في قبل بداية مسيرته وأثناء بدايتها، هو من يستمر في الملاعب لفترة طويلة مثل النجم المصري محمد صلاح ورحلة كفاحه من نجريج إلى ليفربول في إنجلترا، لذا هو الملهم بالنسبة لناشئين مصر.

ما مَثلُك الأعلى بوصفك رئيس نادٍ؟

أضع دائمًا نادي برشلونة، نموذجًا أحتذي به؛ لأنه يعتمد على فريق أكاديميته لاماسيا، ومن ثم لم يشتر النادي الكتالوني لاعبين ويعتمد على أبنائه، كما أنني اتخذ خوان لابورتا كمثل أعلى عالميًا، وكذلك نادي بوروسيا دورتموند أحد أكبر المصدرين للنجوم لعمالقة أوروبا، مثل عثمان ديمبلي، روبرت ليفاندوفسكي وغيرهم من النجوم.

الجميع راهن على انسحاب السد بعد 3 مباريات

الجهاز الفني لفريق السد 2003

الصعيد يزخر بالنجوم والمواهب.. وأتمنى زيارة شيكابالا لناشئى النادى

ما حُلْمُك مع نادي السد؟

أولًا: أتمنى إعداد مواليد 2003 للأولمبياد خير إعداد، ونريد أن ينظر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة (الأب الروحي للناشئين) لنا كناد بنظرة الأب لأبنائه، نريد الحصول على دعم نستطيع من خلاله استكمال الدوري، حتى نكون قادرين على الإنفاق على جميع الفرق التي تفيد الأندية والمنتخبات بلاعبين مميزين، لأن الجميع يراهن على أن السد سيخوض 3 أو 4 مباريات وينسحب من الدوري، مع مقولة أن نادي السد ينحت في الصخر، ولكن أرد عليهم: لم نمتلك الصخر من الأساس، لم نمتلك مقر مؤقت ولا ملاعب.

ثانيًا: أتمنى زيارة شيكابالا لتدريبات الناشئين بنادي السد بأسوان، لتقديم الدعم المعنوي للاعبين وتشجيعهم على مواصلة البحث عن حُلمهم وتحقيق هدفهم.

ثالثًا: أحلم بأن يكون لنادي السد استاد وملاعب وحمام سباحة، لأني كرئيس ناد لم أطلب أموالًا بل أطلب مباني وغيرها ليكون النادي في أبهى صورة.

فريق السد 2003