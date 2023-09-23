الجمعية العمومية للسلة تنتخب محمد إيهاب وأيمن علي لعضوية مجلس الإدارة

عقدت اليوم السبت، الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة السلة، وذلك بمقر الاتحاد، لانتخاب عضوين جديدين للانضمام إلى مجلس الإدارة.

وحضر 29 نادي من أصل 30 بالجمعية العمومية للاتحاد، وقام ممثلوا الأندية بالتصويت لاختيار العضوين الجديدين بمجلس إدارة الاتحاد، تحت إشراف لجنة قضائية واعضاء من اللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة.

وحصل المرشح الأستاذ محمد إيهاب على 27 صوت، بينما حصل الأستاذ أيمن علي عودة على 17 صوت، وحصل المهندس شريف سليمان على 14 صوت.

وبهذه النتيجة أعلنت اللجنة فوز كلا من، الأستاذ محمد إيهاب محسن، والأستاذ أيمن علي عودة، على عضوية مجلس إدارة الاتحاد.

وأصبح تشكيل مجلس إدارة الاتحاد الجديد مكون من: الدكتور مجدي أبو فريخة رئيسًا، الأستاذ عمرو مصيلحي نائب الرئيس، وعضوية كلا من: المهندس خالد القوصي، المهندس حسين البشبيشي، كابتن رحاب الغنام، الأستاذ محمد فتحي، الأستاذ حمدي المناعي، الأستاذ أيمن علي، والأستاذ محمد إيهاب.