لاول مرة.. افتتاح مواقع غوص صناعية أمام شواطئ الغردقة

تدشن محافظة البحر الأحمر، بعد غد الإثنين، بالتنسيق مع محميات البحر الأحمر، وإحدي جمعيات حماية البيئة بالغردقة، افتتاح أول مواقع غوص صناعية أمام شواطئ بمدينة الغردقة.

وتم توجيه الدعوة لمراكز الغوص لتنظيم رحلات لهذه المناطق الجديدة، بهدف إتاحة تجربة الغوص فيها، حيث تضم 15 معدة ومركبة قديمة، تستهدف حماية الشعاب المرجانية الطبيعية من ارتفاع معدلات الغوص عليها وتنمية سياحة الغوص بالبحر الأحمر ،بخلق تجربة لا تُنسى تجمع بين سحر التاريخ وجمال العالم البحري.

ومن المتوقع أن يعزز المشروع رياضة الغوص على الآثار الغارقة ويجذب عشاق هذه الرياضة من جميع أنحاء العالم إلى المنطقة، ويسهم كذلك في تحويل المعدات الصناعية المغمورة إلى حيود مرجانية طبيعية، ما يعزز التنوع البيولوجي للبحر الأحمر ويساهم في زيادة المخزون الطبيعي للأسماك.

وحسب تأكيدات وزارة البيئة؛ من المتوقع تغطية تكلفة إنشاء المواقع الجديدة خلال أول عام لدر عوائد سياحية بالعملة الأجنبية بقيمة تمثل من 5 لـ 10 أضعاف القيمة الاستثمارية، وهذا يفتح نوعا جديدا من أنواع الاستثمار، وهو الاستثمار في الموارد الطبيعية

وتستهدف مواقع الغوص الجديدة الحفاظ على الشعاب المرجانية في البحر الأحمر من خلال إغراق قطع ومعدات قديمة تحظى بقصة فريدة وأهمية خاصة، وذلك بهدف توفير بيئة لتنمية الشعب المرجانية، ما يسهم في تخفيف الضغط على مواقع الغوص الحالية، وذلك للحفاظ على الكنوز الطبيعية للمنطقة على المدى الطويل.

وفي الوقت نفسه تنمية سياحة الغوص؛ لخلق مجال جديد وإضافة حقيقية لمستخدمي الأنشطة البحرية ومصدر دخل بالعملة الأجنبية لمصر من خلال خلق مناظر بحرية غير عادية تظهر التاريخ الغني للدولة.

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