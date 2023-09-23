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السبت 23 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

متابعة مستجدات العمل بملف التصالح على مخالفات البناء في بني سويف

جانب من اجتماع السكرتير
جانب من اجتماع السكرتير العام المساعد
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تنفيذًا لتكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، عقد اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، اليوم، اجتماعًا بمسؤولي الإدارات الهندسية بمراكز ومدن المحافظة ومديري التخطيط  ومركز المعلومات والمتغيرات المكانية والشئون القانونية بديوان عام المحافظة، لمتابعة مستجدات العمل بملف التصالح على مخالفات البناء نطاق المحافظة.

وخلال الاجتماع تم مناقشة الموقف الحالي لفحص ملفات التصالح موجهًا بتوفير كافة التيسيرات اللازمة للمواطنين في إطار القانون لإنهاء كافة الإجراءات، مشددًا على سرعة فحص باقى الملفات والطالبات المقدمة من المواطنين بالمراكز والوحدات القروية، مع التأكيد على أهمية تضافر كافة الجهود للتصدي "في المهد" لأية متغيرات مكانية تشتمل على حالات تعد على الأراضي الزراعية أو البناء المخالف.

حضر الاجتماع: المهندس رامي رجب مدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني، المهندس أشرف كمال مدير وحدة المتغيرات المكانية، محمد السيد مدير الإدارة العامة للشؤون القانونية، هيثم محمد من مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بالديوان العام.

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