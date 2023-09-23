حبس المتهم بقتل زوجته وإصابة شقيقها بسبب خلافات زوجية في الشرقيه

قررت نيابة منبا القمح اليوم حبس شاب مقيم بقرية التلين على ذمة التحقيقات لاتهامة بإطلاق أعيرة خرطوش على زوجته وشقيقها مما اسفر عن مقتل الزوجة وإصابة شقيقها.

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية قد تلقي اخطارا من مأمور مركز شرطة منيا القمح يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول أية ع ف ال 25 سنة ربة منزل جثة هامدة إثر إصابتها بطلق خرطوش في الراس والصدر وشقيقها حمدي 35 سنة ترزي مصابًا بطلق خرطوش في الصدر والساق وتم تقديم الإسعافات اللازمة للمصاب ونقل جثة المجني عليها إلى مشرحة المستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها المدعو محمد أ 35 سنة بائع بيض على تروسيكل وذلك بسبب خلافات زوجية بين الزوجين وصلت إلى المحاكم وأن المتهم على إثر تلك الخلافات قد اشترى بندقية خرطوش وذهب إلى منزل أهل زوجته وأطلق على زوجته وشقيقها النيران ليقتلها ويصيب شقيقها ثم قام بالذهاب الي مركز الشرطة وسلم نفسه وسلاح الجريمة.

وتحرر المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة قررت انتداب الطب الشرعي لتشريح جثة الزوجة المجني عليها لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها والاستعلام عن حالة المصاب وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.