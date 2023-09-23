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السبت 23 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

خدمات مرورية لإستكمال تنفيذ الأعمال الخاصة بمحطة تنقية مياه الشرب بمدينة نصر

أرشيفية
أرشيفية
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تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور.. وذلك لتنفيذ الأعمال الخاصة بمحطة تنقية مياه الشرب بمدينة نصر على أن يتم تنفيذ أعمال الحفر الطولى أمام المجمع الأمنى.

ويستلزم ذلك  الغلق الكلى لمسطح كوبرى الفطيم القادم من مناطق مدينة نصر تجاه الطريق الدائرى مع إجراء التحويلات المرورية اللازمة تجاه مطلع كوبرى الفطيم وعدم إستكمال إتجاه الطريق الدائرى، بداية من الساعة 12،5 صباح يوم الإثنين الموافق 25/9/2023 ولمدة (10) أيام ليلًا ونهارًا.
ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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خدمات مرورية محطة تنقية مياه الشرب بمدينة نصر الإدارة العامة لمرور القاهرة حركة المرور كوبرى الفطيم القادم من مناطق مدينة نصر تجاه الطريق الدائرى كوبرى الفطيم
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