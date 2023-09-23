العثور على 11 الف عبوة أدوية مجهولة المصدر داخل مخزن بالقاهرة

عثرت أجهزة الأمن بالقاهرة على 11 الف عبوة أدوية مجهولة المصدر وتم القبض على شخصان أحدهما أجنبى.

تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (صاحب مخزن تابع لشركة للتجارة والشحن بدون ترخيص "يحمل جنسية إحدى الدول" – عامل بالمخزن) لإدارتهما المخزن بدون ترخيص وحيازتهما كميات كبيرة من العقاقير الطبية "مجهولة المصدر" وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد تصديرها خارج البلاد بطريقة غير مشروعة وتهربهما من سداد الرسوم المقررة وعثر بداخل المخزن على 11 ألف عبوة أدوية مجهولة المصدر).

بمواجهتهما أقرا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

