سيد يوسف: بطولة أفريقيا لتنس الطاولة البارالمبي قوية



تحدث سيد يوسف لاعب المنتخب الوطني لتنس الطاولة البارلمبي عن تأهله إلى دورة الألعاب البارلمبية التي ستقام في العاصمة الفرنسية باريس 2024.

وتمكن سيد يوسف من تحقيق ذهبية تصنيف 7 في بطولة أفريقيا لتنس الطاولة البارلمبي التي تقام في مصر خلال الفترة ما بين 21 سبتمبر وحتى 23 من الشهر ذاته على مجمع صالات حسن مصطفى في السادس من أكتوبر.

وأكد سيد في تصريحاته الصحفية أن البطولة الأفريقية من أصعب البطولات وتشهد منافسات قوية وندية وحماسية بين جميع اللاعبين كما أن منتخب نيجيريا يعد الفريق الأصعب في كل المنافسين ويضم بين صفوفه لاعبين من أفضل العناصر لذلك لم تكن البطولة سهلة على الاطلاق.

تابع سيد أن المنتخب استعد للبطولة من خلال معسكر إقيم في صالة حسن مصطفى قبل البطولة بـ20 يومًا، وشهد تدريبات مكثفة على مدار اليوم ثم تواجد في المعسكر الذي نظمه الاتحاد الدولي للعبة قبل البطولة بأيام.

أردف بطل تنس الطاولة أن هذه هي المشاركة رقم 9 له في البطولات الأفريقية، والمشاركة الخامسة في البارالمبياد، ويأمل في زيادة الدعم خاصة من وزارة الشباب والرياضة من أجل التجهيز والاستعداد الجيد لدورة الألعاب البارالمبية.

وطلب سيد الاستعداد لدورة باريس من خلال معسكرات داخلية وخارجية فضلًا عن المشاركة في بطولات دولية من أجل الاستمرار في تصنيفه الرابع عالميًا ليواجه تصنيف أقل في باريس، مشددًا أنه سيفعل كل ما بوسعه لتحقيق أفضل النتائج في النسخة المقبلة من البارالمبياد.

كان قد نجح 11 لاعبًا ولاعبة من مصر في التأهل لدورة الألعاب البارالمبية بلعبة تنس الطاولة التي ستقام العام المقبل في باريس.

واستطاع خالد رمضان الفوز بذهبية التصنيف المدمج من 1 إلى 3 ليضمن تواجده في تصنيف 3 في باريس، فيما تأهل أيضا كل من أحمد المحص في تصنيف 2 وإسلام رسلان في تصنيف 1 وذلك بفضل تواجدهما على رأس التصنيف الأفريقي لتصنيفهما.

كما تمكن سيد يوسف من تحقيق ذهبية تصنيف 7 ليتأهل بذلك مباشرة للألعاب البارالمبية.