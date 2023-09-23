وكيل تعليم مطروح يجتمع مع موجهي العموم استعدادا لانطلاق الدراسة.. صور

عقد عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم السبت، اجتماعا مع موجهي عموم المواد الدراسية، بحضور إسماعيل جاتو وكيل المديرية، وذلك لمناقشة واستعراض الاستعدادات النهائية لانطلاق العام الدراسي الجديد بداية أكتوبر المقبل وذلك بديوان عام المديرية.

وشدد شحاته خلال الاجتماع على أهمية الاستعدادات الجادة لضمان جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي مع الالتزام الكامل بخطط المتابعة المتعلقة بالتوجيهات الفنية لتقييم كافة جوانب العملية التعليمية وتدعيم الإيجابيات والوقوف علي السلبيات ومعالجتها فورًا وفق إطار تربوي.

وأكد وكيل الوزارة أن عنوان المرحلة المقبلة (الأولوية للميدان)، حيث وجه موجهي عموم المواد باستثمار الآليات لرصد جاهزية المدارس وتحديد كافة المشكلات التي تواجه مسار العمل في المدارس وحلها فورًا، موجهًا كذلك بإعداد خطط متابعة أسبوعية للموجهين كافة لبحث سبل سد العجز بمعلمي المواد الدراسية والبدء فورا في تنفيذ خطة ندب العاملين بالأقسام الإدارية بالإدارات الفنية ويومين على الأقل في إطار خطة المديرية لسد العجز وفق الإمكانيات المتاحة.

وكيل تعليم مطروح يجتمع مع موجهي العموم استعدادا لانطلاق الدراسة

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