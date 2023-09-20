أبو الغيط يرحب بتطوير الحوار بين الجامعة العربية وباكستان

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بتطوير الحوار بين الجامعة العربية وباكستان، باعتبارها دولة تحتفظ بصداقة وثيقة مع عدد من الدول العربية، وبهدف تنمية المصالح المشتركة بين الجانبين العربي والباكستاني.

جاء ذلك وفق بيان صادر عن الجامعة العربية اليوم الأربعاء خلال لقاء أبو الغيط، مع وزير خارجية باكستان جليل عباس جيلاني، على هامش مشاركتهما في اجتماعات الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وصرح المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية جمال رشدي بأن الطرفين ناقشا آخر التطورات في المنطقة العربية ومنطقة جنوب شرق آسيا، وذلك في ضوء الصداقة التي تربط باكستان وجامعة الدول العربية، وتعزيزًا للمصالح المشتركة بين الطرفين.

وأضاف أن أبو الغيط استمع لاستعراض قدمه الوزير الباكستاني حول الأوضاع في شبه القارة الهندية، وبعض المخاطر المرتبطة بالتوترات المتصاعدة في هذه المنطقة، كما ناقش الطرفان المبادرات المختلفة لإنشاء طرق جديدة للتجارة وربط الموانئ عبر آسيا، ومرورًا بالشرق الأوسط إلى أوروبا، والآثار المحتملة لهذه المبادرات الاقتصادية على دول المنطقة.