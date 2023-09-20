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الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

قبل مواجهة يونيون برلين.. تاريخ مواجهات ريال مدريد مع الأندية الألمانية

ريال مدريد
ريال مدريد
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يفتتح فريق ريال مدريد الإسباني، اليوم الأربعاء، منافسات اليوم الثاني من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، عندما يستضيف نظيره يونيون برلين الألماني على ملعب سانتياجو برنابيو.

ويواجه ريال مدريد، يونيون برلين ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث يتواجد الفريقان بالمجموعة الثالثة رفقة نابولي الإيطالي وسبورتنج براجا البرتغالي.

ويحمل الريال، الرقم القياسي في حصد لقب كأس ذات الأذنين بـ14 مرة، منهم 3 مرات متتالية (2016-2017-2018).

وتقابل الملكي مع الأندية الألمانية في التشامبيونزليج في أكثر من مرة خلال السنوات الماضية، لكنه يصطدم مساء اليوم، بوجه جديد من الدوري الألماني، حيث لم يلتقي بنظيره يونيون برلين من قبل، لتصبح المواجهة الأولى بين الفريقين تاريخيًا.

تاريخ مواجهات ريال مدريد مع الأندية الألمانية بدوري أبطال أوروبا

واجه ريال مدريد 8 منافسين من الأندية الألمانية على مر التاريخ في بطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك في 53 مباراة، ليتفوق نسبيًا على أندية الدوري الألماني في تاريخ مواجهاته بهم.

وحقق الميرينجي الفوز على الأندية الألمانية بالبطولة القارية في 26 مباراة، بينما تلقى الخسارة في 17 لقاء، فيما حسم التعادل في 10 مباريات أخرى.

وكانت آخر مرة، التقى فيها ريال مدريد بأحد الأندية الألمانية، في النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا، حينما واجه لايبزيج بدور المجموعات، فاز في موقعة الذهاب بثنائية دون رد، وخسر في الإياب بنتيجة 3-1.

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