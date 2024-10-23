رئيس الصين: قمة البريكس تحمل أهمية كبيرة لتعزيز التعاون بين الدول

قال الرئيس الصيني شي جين بينج، أمس الثلاثاء، "إن الصين وروسيا وجدتا الطريق الصحيح لكي تتوافق الدول الكبرى المجاورة مع بعضها البعض، والذي يتسم بعدم التحالف وعدم المواجهة وعدم استهداف أي طرف ثالث.

وأضاف الرئيس الصيني -خلال اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفقا لوكالة الأنباء الصينية، أن العلاقات الصينية-الروسية قطعت شوطا طويلا، وحققت سلسلة من الإنجازات الرائدة..

وأشار إلى أن العالم اليوم يواجه تحولات هائلة لم نشهدها منذ قرن، مما أدى إلى مشهد دولي سريع التغير ومضطرب، معربا عن ثقته في أن الصداقة العميقة والدائمة بين الصين وروسيا لن تتغير، كما أن مسؤولياتهما، كدولتين كبيرتين، تجاه إفادة العالم والشعوب، لن تتغير كذلك.

وأوضح رئيس الصين، أن آلية البريكس هي المنصة الأكثر أهمية في العالم للتضامن والتعاون بين الأسواق الصاعدة والدول النامية، مشيرًا إلى أن الآلية قوة أساسية في تعزيز تعددية قطبية عالمية عادلة ومنظمة وعولمة اقتصادية شاملة ومفيدة للجميع.

وقال بينج "إن قمة البريكس المقبلة ستكون أول قمة بعد التوسع الذي تم العام الماضي وتحمل أهمية كبيرة لتعزيز التعاون الأكبر بين دول البريكس، مضيفًا أن الصين تشيد بقوة بالجهود العظيمة التي تبذلها روسيا بوصفها رئيسا للبريكس".

وأعرب عن تطلعه إلى إجراء مناقشات معمقة مع بوتين وغيره من القادة المشاركين الآخرين بشأن التنمية المستقبلية لآلية البريكس لبناء توافق بين الأطراف، وإرسال رسالة إيجابية من التضامن والتعاون، وتعزيز التنسيق الاستراتيجي والتعاون العملي بين دول البريكس في مختلف المجالات، من أجل الحصول على مزيد من الفرص لدول الجنوب العالمي وتقديم إسهام أكبر في بناء مجتمع مصير مشترك للبشرية.