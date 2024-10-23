وزيرا خارجية الأردن وأمريكا يبحثان هاتفيا التصعيد الخطير بالمنطقة

تلقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، مساء أمس الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اتفق خلاله الوزيران على تأجيل الزيارة التي كان سيقوم بها بلينكن إلى المملكة اليوم الأربعاء.

واتفق الوزيران، طبقا لبيان وزارة الخارجية الأردنية، على أن يلتقيا في وقت قريب يحدده الطرفان.

وبحث الصفدي وبلينكن التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة، حيث أكد الصفدي ضرورة التحرك الفوري لإنهائه بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان والإجراءات الإسرائيلية التصعيدية اللاشرعية ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة.

كما شدد الصفدي على أن لا شيء يبرر استمرار إسرائيل في عدوانها، مؤكدا وجوب إنهاء الكارثة التي تفاقمها إسرائيل في شمال غزة حيث تصعد عدوانها وتمنع دخول الغذاء والدواء في خرق واضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وحذر من أن إسرائيل تدفع المنطقة نحو حرب إقليمية شاملة تهدد أمن المنطقة واستقرارها، فيما بحث الوزيران الأزمة الإنسانية في قطاع غزة كله وجهود إيصال مساعدات كافية وفورية إليه.

كما أكد الصفدي ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان فوريًا وتطبيق القرار ١٧٠١ بالكامل.

وذكر بيان الخارجية الأردنية أن الصفدي يغادر عمان إلى باريس غدًا للمشاركة في المؤتمر الوزاري الدولي لدعم شعب لبنان وسيادته الذي تستضيفه فرنسا.