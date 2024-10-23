تشريح جثة طفل عثر عليها ملقاة بالشارع في حلوان

أمرت نيابة حلوان، بتشريح جثة طفل عثر عليها ملقاة في إحدى الشوارع بمدينة حلوان، لإعداد تقرير مفصل بالصفة التشريحية للجثمان.

وعثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، على جثة طفل رضيع، ملقاة بجوار إحدى المدارس بمنطقة عرب غنيم، بدائرة قسم شرطة حلوان، ويكثف رجال الأمن من جهودهم لكشف ملابسات الحادث وضبط مرتكبي الواقعة.

تلقى ضباط قسم شرطة حلوان، بلاغًا من أحد الأهالي، بمنطقة عرب غنيم، مفاده العثور على جثة طفل رضيع ملقاة بجوار إحدى المدارس.

وبالانتقال والفحص عثر على جثة لطفل ذكر عمره أيام، ملقاة بجوار مدرسة.

وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة، 4 أشخاص سيدة وابنتيها وشاب تربطه علاقة غير شرعية مع إحدى الفتيات أبناء المتهمة الأولى.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة التحقيقات.

