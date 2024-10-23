أوكرانيا تبحث مع استونيا تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد

ناقش رئيس البرلمان الأوكراني رسلان، مع رئيسة وزراء إستونيا كريستين ميخال، أمس الثلاثاء، ما تُعرف بـ "خطة النصر" وتعزيز القدرات الدفاعية لأوكرانيا.

وذكرت وكالة أنباء "يوكراين فورم" أن الطرفين ركزا على "الاحتياجات العاجلة لأوكرانيا لقواتها الأمنية والدفاعية، وناقشا على وجه الخصوص، مشاركة إستونيا في تحالف تكنولوجيا المعلومات وتنفيذ المبادرة الإستونية لشراء ذخيرة المدفعية".

وأكد ستيفانشوك، حسب "يوكراين فورم" أن كل هذه الخطوات تهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية لأوكرانيا.

وأشارت الوكالة الأوكرانية إلى أن من بين الموضوعات الأخرى، التي تم مناقشتها خلال الاجتماع، الوضع في قطاع الطاقة الأوكراني وإعادة الإعمار، فضلًا عن التعاون المستمر في مجالات التكنولوجيا الرقمية والأمن السيبراني.

ولفتت إلى أن رئيس البرلمان الأوكراني قدم الشكر لإستونيا على "إطلاق عملية ترميم إحدى مناطق أوكرانيا وتنفيذ المشاريع بنجاح في منطقة جيتومير"، كما أعرب عن امتنانه لقرار إستونيا بتخصيص مساعدات دفاعية سنوية بنسبة 0.25٪ من الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات الأربع المقبلة واستعداد الحكومة الجديدة للوفاء بهذا الالتزام.