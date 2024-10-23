البطريرك يلتقي عددًا من الآباء الكهنة والراهبات في روما

شهد مساء يوم الثلاثاء، زيارة البطريرك مار إغناطيوس يوسف الثالث يونان بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي، الآباء الكهنة والراهبات الذين يخدمون أو يتابعون دراساتهم اللاهوتية في روما، إيطاليا.

وشارك في هذا اللقاء مار فلابيانوس رامي قبلان المعتمَد البطريركي لدى الكرسي الرسولي والزائر الرسولي في أوروبا، والمونسنيور حبيب مراد القيّم البطريركي العام وأمين سرّ البطريركية، والأب مخلص ششّا من كهنة أبرشية بغداد ويخدم حاليًا في أبرشية لاتينا اللاتينية في إيطاليا، والأب إيفان القس موسى والأب فرنسيس بقطر، وهما من كهنة أبرشية الموصل ويتابعان حاليًا دراستهما اللاهوتية في إيطاليا، والأخوات الراهبات من دير القديس بطرس للراهبات الدومينيكيات للقديسة كاترينا السيانيّة: جنفياف هدايا، إنصاف جحّولا، ونورا سفرو.

وكما شارك في اللقاء الأخت هدى فضّول من رهبانية دير مار موسى الحبشي في النبك – سوريا، والأستاذ سعد أنطي مدير مركز مار أسيا الحكيم في أبرشية الحسكة ونصيبين، وهما يشاركان من كنيستنا السريانية الكاثوليكية في السينودس الروماني المنعقد حاليًا في الفاتيكان.

وقد أعرب البطريرك عن فرحه بهذا اللقاء الذي يجمع الأب بأبنائه وبناته الروحيين، موجّهًا إليهم كلمة أبوية إرشادية مشجّعة، مطمئنًّا إلى شؤونهم، ومثنيًا على ما يقومون به من خدمة أو دراسة.

ومن جهتهم، وجّه الجميع الشكر الي البطريرك على هذا اللقاء الجميل، داعين له بالصحّة والعافية والعمر المديد والتوفيق في رعاية الكنيسة السريانية في هذه الظروف العصيبة التي يمرّ بها الشرق الأوسط والتحدّيات الكثيرة التي تجابهها الكنيسة في كلّ مكان في العالم.

وفي ختام اللقاء، منح الجميعَ بركته الرسولية عربون محبّته الأبوية.