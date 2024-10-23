من بينها الأقصر.. انطلاق حملة التدفئة لعام 2024 لتوزيع البطاطين بمحافظات مصر

أعلنت مؤسسة مشوار التنموية، عن انطلاق حملة التدفئة لعام 2024، وهي حملة تقوم بها المؤسسة قُبيل فصل الشتاء يتم فيها توزيع البطاطين والأغطية على الأسر المستحقة في محافظات مصر المختلفة، على رأسها محافظة الأقصر، حيث يتم استهداف الأسر الأولى بالرعاية من خلال بحث اجتماعي تقوم به المؤسسة، تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي.

إطلاق حملة التدفئة لتوزيع البطاطين على الأسر المستحقة بمحافظات مصر

وانطلقت الحملة، داخل دار أيتام عبير الإسلام، تحت رعاية وإشراف إدارة التضامن الاجتماعي بشرق مدينة نصر، حيث استضافت الجمعية فعاليات إنطلاق حملة التدفئة لعام 2024 لمؤسسة مشوار التنموية، وتم خلالها توزيع كميات من البطاطين على الأسر الأولى بالرعاية، كما تم الإعلان عن افتتاح فصل لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمقر الجمعية.

حضر انطلاق الفعالية، اللواء أركان حرب أحمد جودة رئيس حي شرق مدينة نصر، والدكتور صلاح الجعفراوي رئيس مجلس أمناء مؤسسة مشوار التنموية، وحسين أمين مدير إدارة التضامن، وهويدا إبراهيم رئيس قسم الجمعيات ورانيا عبد العال ومنسوبي الإدارة، ومجموعة من أطفال وأبناء دار الأيتام بالجمعية، الذين قاموا بتنظيم والمشاركة في الفعالية وقاموا باستضافة الضيوف والمشاركة في هذا العمل الإنساني من خلال تكريم من كان لهم دور ملموس في النهوض بدار الأيتام.

كما تم تنظيم فعالية أخرى لمؤسسة مشوار التنموية داخل جمعية عبير الإسلام، تم خلالها توزيع الأحذية والحقائب والمستلزمات الدراسية على أبناء الأسر الأولى بالرعاية، بحضور سامح محمد فهيم وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وحسين أمين مدير إدارة شرق مدينة نصر، وهبة سلطان مديرة إدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن وموظفي إدارة التضامن وعدد من أهالي المنطقة.

بحث ميداني للوصول إلى المستحقين

وأوضح الدكتور صلاح الجعفراوي، أن الحملة تستهدف توزيع الآلاف من البطاطين على غير القادرين بعدد من القرى والمراكز لمجابهة فصل الشتاء، حيث ستتواصل الحملة لتشمل العديد من محافظات الجمهورية، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة بالقرى الأكثر احتياجًا، من خلال تقديم جميع سبل الرعاية الاجتماعية لهم، مشيرًا إلى أن توزيع بطاطين الشتاء هذا العام على غير القادرين في القرى والنجوع بالمحافظة يتم من خلال بحث ميداني تحت إشراف كامل من مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات المعنية، للمساهمة في دعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا وضمان وصول الخدمة إلى أكبر عدد من المستفيدين.

وأضاف الجعفراوي بأن توزيع بطاطين الشتاء على غير القادرين هو نشاط خيرى موسمى تنفذه المؤسسة قبل عدة سنوات وتحرص على تنفيذه مع قدوم فصل الشتاء من كل عام، ونجحت من خلاله وحتى الآن في توزيع مئات البطاطين على غير القادرين.

من جانبهم، أكد الحاضرون بالفعالية، على الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، والعمل جنبًا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير على المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

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