جيرونا يحقق أول انتصار أوروبي بثنائية بدوري الابطال

حقق فريق جيرونا الإسباني أول انتصار له في تاريخه بدوري أبطال أوروبا، بعد تغلبه على ضيفه سلوفان براتيسلافا السلوفاكي بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثالثة من البطولة.

افتتح ميجيل جوتيريز التسجيل لجيرونا في الدقيقة 42 من الشوط الأول، قبل أن يضيف خوانبي لوبيز الهدف الثاني في الدقيقة 73، ليؤمن فوز فريقه ويحصد أول ثلاث نقاط في مشواره الأوروبي.

جيرونا بدأ البطولة بتعثرات، حيث خسر في الجولة الأولى أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بهدف دون رد، ثم تلقى هزيمة أخرى أمام فينورد الهولندي بنتيجة 3-2. في المقابل، بقي سلوفان براتيسلافا بدون أي نقاط في ذيل ترتيب المجموعة.