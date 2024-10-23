ads
الأربعاء 23 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

جيرونا يحقق أول انتصار أوروبي بثنائية بدوري الابطال

فرحة فريق جيرونا
فرحة فريق جيرونا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حقق فريق جيرونا الإسباني أول انتصار له في تاريخه بدوري أبطال أوروبا، بعد تغلبه على ضيفه سلوفان براتيسلافا السلوفاكي بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثالثة من البطولة.

افتتح ميجيل جوتيريز التسجيل لجيرونا في الدقيقة 42 من الشوط الأول، قبل أن يضيف خوانبي لوبيز الهدف الثاني في الدقيقة 73، ليؤمن فوز فريقه ويحصد أول ثلاث نقاط في مشواره الأوروبي.

جيرونا بدأ البطولة بتعثرات، حيث خسر في الجولة الأولى أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بهدف دون رد، ثم تلقى هزيمة أخرى أمام فينورد الهولندي بنتيجة 3-2. في المقابل، بقي سلوفان براتيسلافا بدون أي نقاط في ذيل ترتيب المجموعة.

جيرونا الإسباني دورى أبطال اوروبا سلوفان براتيسلافا السلوفاكي أول انتصار ترتيب المجموعة الجولة الثالثة