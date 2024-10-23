مصرع شخصين في حادث تصادم سيارة فنطاس بالقاهرة الجديدة

لقي شخصان مصرعهما، في حادث تصادم سيارة فنطاس، في منطقة يُجرى بها أعمال إنشاءات بالقاهرة الجديدة، ونقلت سيارات الإسعاف الجثامين للمشرحة، تحت تصرف النيابة العامة.

وردت إشارة لقسم شرطة التجمع الخامس، من النجدة، مفادها وقوع حادث تصادم ومصرع شخصين.

وبالانتقال والفحص تبين مصرع شخصين، جراء تصادم سيارة فنطاس، بمنطقة يجرى بها أعمال إنشاءات.

ونقلت سيارات الإسعاف جثث الضحايا لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

فيما استمعت الأجهزة الأمنية لأقوال شهود العيان، لكشف ملابسات الحادث وأسبابه.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.