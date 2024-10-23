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الأربعاء 23 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تفاصيل ضبط طالب لقيادته سيارة وأداء حركات استعراضية بالقطامية

المتهم
المتهم
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تجري الأجهزة المختصة تحقيقات مع الطالب المتهم بأداء حركات استعراضية بسيارته بطريق العين السخنة، معرضا حياة المواطنين للخطر.

وكشف الأجهزة الأمنية بالقاهرة، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "إنستجرام" تضمن قيام قائد سيارة بأداء حركات استعراضية بطريق العين السخنة بدائرة قسم شرطة القطامية - معرضًا حياته والآخرين للخطر.

بالفحص وإجراء التحريات تم تحديد وضبط السيارة وقائدها (طالب - مقيم بدائرة قسم شرطة القطامية).. وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتبين عدم حمله رخصة قيادة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.
 

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