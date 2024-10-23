5 آلاف في الساعة.. التحقيق مع أجنبية متهمة بممارسة الدعارة في القاهرة الجديدة

تُجرى الأجهزة الأمنية تحقيقات مع سيدة أجنبية متهمة بإدارة شقة لممارسة الدعارة بمنطقة القاهرة الجديدة، عقب ضبطها تمارس العلاقة المحرمة داخل إحدى الشقق مع أحد الأشخاص، بمقابل مادي قدره 5 آلاف في الساعة.

ورصدت الأجهزة الأمنية صفحة علي إحدي مواقع التواصل الاجتماعي، تروج للأعمال المنافية للآداب بمقابل مادي.

وبعمل التحريات اللازمة أمكن تحديد صاحبة الحساب وتبين أنها سيدة أجنبية مقيمة بالقاهرة الجديدة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط السيدة وأحد الأشخاص حال ممارسة علاقة محرمة داخل الشقة المشار إليها.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

