دوري نايل.. تعرف على تشكيل سموحة أمام الجونة في الجولة الأولى



أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي سموحة ،بقيادة أحمد سامي ،عن التشكيل الأساسي الذي سيخوض به لقاء الجونة ،والمقرر إقامته في السابعة مساء اليوم الإربعاء ،على ملعب استاد الإسكندرية ،ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز للموسم الجديد .

جاء تشكيل سموحة كالآتي :

حارس المرمى: الهاني سليمان

خط الدفاع: محمد المغربي وأحمد حكم مصطفى بدري وأحمد خالد .

خط الوسط: حسين فيصل وشريف رضا ومحمود وحيد وإسلام جابر وعمرو قلاوة.

خط الهجوم: فادي فريد .

على مقاعد البدلاء يجلس كل من:

حسين تيمور ولحسن دهدوه ومحمد عصام ومحمد سعيد وحمدي علاء وأحمد جمال ومحمد مصطفى وايمانويل عبداللطيف.