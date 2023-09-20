"الشباب" وهيئة التعاون الدولى اليابانية ينظمان برنامج تدريبي عن العمل التطوعي

نظمت وزارة الشباب والرياضة من خلال ( الإدارة المركزية لتنمية الشباب ) ، وهيئة التعاون الدولى اليابانية من خلال ( مؤسسة جايكا اليابانية ) ، برنامج تدريبي لشباب مراكز الشباب للعام الثانى على التوالى فى مجال العمل التطوعى ، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة .

أقيمت الفعاليات بمركزى شباب (عزبة النخل، حلمية الزيتون )، وتنوعت أوجه التدريب فى مجالات مختلفة ومنها المجال الفنى ، والتدريب على الفنون التشكيلية ، وإقامة معارض للأعمال المنفذة ، بالإضافة إلى التدريب على صناعة الحرف اليدوية والتراثية .