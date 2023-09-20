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الأربعاء 20 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

"الشباب" وهيئة التعاون الدولى اليابانية ينظمان برنامج تدريبي عن العمل التطوعي

برنامج العمل التطوعي
برنامج العمل التطوعي
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نظمت وزارة الشباب والرياضة  من خلال ( الإدارة المركزية لتنمية الشباب ) ، وهيئة التعاون الدولى اليابانية من خلال ( مؤسسة جايكا اليابانية ) ، برنامج تدريبي لشباب مراكز الشباب للعام الثانى على التوالى فى مجال العمل التطوعى ، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة .

أقيمت الفعاليات بمركزى شباب (عزبة النخل، حلمية الزيتون )، وتنوعت أوجه التدريب فى مجالات مختلفة ومنها المجال الفنى ، والتدريب على الفنون التشكيلية ، وإقامة معارض للأعمال المنفذة ، بالإضافة إلى التدريب على صناعة الحرف اليدوية والتراثية .

 

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وزارة الشباب هيئة التعاون الدولي اليابانية العمل التطوعي اشرف صبحي احمد محمدي
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