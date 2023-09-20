صور.. ندوة تثقيفية حول الاستخدام الأمثل لأنشطة التمويل غير المصرفي بالعريش

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، رئيس الهيئة، ضمن البرنامج الثقافي المصاحب لفعاليات اللقاء الثاني عشر لشباب مشروع أهل مصر في المناطق الحدودية، ندوة ثقافية حول الأسواق المالية غير المصرفية، التي تقدمها الهيئة العامة للرقابة المالية ، وبدأت منذ قليل بقصر ثقافة العريش.

وتحدث في الندوة كلا من سامح عبد المنعم مدير إدارة التوعية الثقافية بالهيئة العامة للرقابة المالية ومحمد ممدوح مدير إدارة التوعية المالية ، والفنان احمد السيد المشرف العام على المشروع ومدير قصر ثقافة العريش، اشرف المشرحاني رئيس فرع ثقافة شمال سيناء، و أحمد يسري، مدير عام ثقافة الشباب والعمال والمشرف التنفيذي للأسبوع الثقافي للشباب بالمشروع، وحنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث.

بدأ سامح عبد المنعم مدير إدارة التوعية الثقافية بالهيىة العامة للرقابة المالية بالتعريف بهيئة الرقابة المالية ودور الهيئة والأنشطة التي تقدمها وايضا الأنشطة المالية غير المصرفية والتعريف بها وفقا للمادة 221من للدستور المصري .

وأوضح عبد المنعم أن الأسواق المالية غير المصرفية تنفدقسم الي عدة اسواق مختباينة ومختلفة ومنها سوق رأس المالس والتي يتم هي اسواق متنوعة ومنها الاسهم والصحكوك والسندات وانواع الأسواق المالية التي يتم البيع والشراء فيها . ومراحل طرح الشركات في الأسواق المالية ومراحل تداول الاسهم في البورصة المصرية .

وأكد عبد المنعم خلال الجلسة التعريفية بالاسواق المالية أن الهدف من هذه الورشة هو تحفيز الشباب على الاستثمار وذلك من خلال هذه الندوة التي تتناول أهم الأسواق المالية والنصائح التي توفرها هيئة الرقابة المالية لحماية المتعاملين مع الأسواق المالية غير المصرفية التي من أهمها أن تكون شركات السمسرة في الأوراق المالية التي تقوم بالتعامل ذات سمعةةطيبة ومرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأكد أن هيىة الرقابة المالية هي من تقوم بحماية المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرية شرط وجود تعاقد بين الطرفين ، كما تطرق خلال حديثة عن التمويل العقاري وعمليات التخصيم .

وفي سياق متصل تحدث محمد ممدوح مدير إدارة بالهيئة العامة للرقابة المالية حول التأمين وأهمية التأمين وايضا الايجار التمويلي وأهميته وفؤائدة خاصة في الشركات الناشئة والتي لا تستطيع تحمل تكاليف شراء المعدات الثقافية دفعة واحدة ويكون انسب الطرق هي شراء تلك المعدات عن طريق الايجار التمويلي والتي يوفر مبالغ كبيرة لاسيما وإذا كانت فترة السداد على فترات زمنية كبيرة.

يذكر أن الدورة الثانية عشر من اللقاء الثقافي لشباب المحافظات الحدودية تقام تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة ، وعمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والتي تقام تحت شعار "يهمنا الإنسان" خلال الفترة من ١٨ وحتى ٢٥ سبتمبر الحالي بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء .

مشروع "أهل مصر" يشارك به أكثر من ١٢٠ شاب وفتاة من المحافظات الحدودية، و يضم في لجنته العليا المخرج هشام عطوة مستشار وزارة الثقافة لشئون الأنشطة الثقافية والفنية، وتقام فعاليات الملتقى بالعريش بالتنسيق بين الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وفرع ثقافة شمال سيناء بإدارة أشرف المشرحاني، ويستهدف المشروع فئات الطفل، والشباب، والمرأة، عبر برامج ثقافية وفنية تعمل على إلقاء الضوء على التنوع والثراء الثقافي بالمحافظات الحدودية.