«الوطنية للانتخابات»: التعاقد على كميات الحبر الفوسفوري اللازمة للسباق الرئاسي

قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إنّه جرى التعاقد على كميات الحبر الفوسفوري اللازمة لانتخابات الرئاسة، مع مراعاة الشروط الصحية حرصًا على صحة المواطن.

وأضاف مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، خلال المؤتمر الصحفي الذي تعقده الهيئة الوطنية للانتخابات، وتنقله فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أنّه جرى تجهيز مكان لتلقي أوراق الترشح بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات، وجرى تكليف الإدارة العامة لشرطة الانتخابات والمحاكم الابتدائية والأبنية التعليمية، وتم إجراء معاينة ميدانية بالفعل لكل المقرات التي تستخدم في المراكز الانتخابية على مستوى الجمهورية، وعددها نحو 10 آلاف و85 مركزا انتخابيا.