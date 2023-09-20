هل يرحل أوسوريو حال الخسارة من بيراميدز؟.. رئيس الزمالك يجيب

نفى الدكتور عماد البناني، رئيس اللجنة الثلاثية التى تدير نادي الزمالك لحين إجراء الانتخابات المحدد موعدها ٢٠ أكتوبر المقبل، ما ردده البعض حول وجود رغبة قوية في إقالة الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة الكولمبي خوان كارلوس أوسوريو.

وقال البناني، خلال تصريحاته الخاصة لـ"البوابة نيوز"، اليوم الأربعاء، إن اللجنة الثلاثية لم تناقش هذا الملف من الأساس وغير صحيح توجيه الشكر للجهاز الفنى حالة الخسارة غداً أمام بيراميدز في افتتاح مشوار الفريقين في مسابقة الدوري الممتاز.

وأوضح رئيس الزمالك، أن اللجنة تدعم الجهاز الفني واللاعبين وكلنا ثقة في تحسن النتائج وعودة الفريق للانتصارات.

كان الزمالك قد خسر أمام نظيره أرتا سولار الجيبوتى بهدفين دون رد في ذهاب دور ال٣٢ لبطولة الكونفدرالية.

ويفتقد الزمالك خلال مواجهة الغد لجهود أحمد فتوح، بسبب إصابة في آلام في عضلات البطن، تعرض لها خلال تواجده مع المنتخب المصري في معسكره الأخير، وأدت إلى غيابه عن صفوف الزمالك خلال مواجهة آرتا سولار الجيبوتي في بطولة الكونفيدرالية.

وكشف مصدر بالجهاز الفني للزمالك، أن أوسوريو يدرس الدفع بمحمد عبدالشافي، من بداية اللقاء، في ظل عودة عبدالله جمعة من فترة غياب طويلة بسبب الإصابة وانضمامه لتدريبات الفريق الجماعية يوم الاثنين الماضي، وغياب حاتم سكر، بسبب حصوله على 3 بطاقات صفراء من الموسم الماضي.

ويستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لمواجهة بيراميدز، المقرر لها غدًا الخميس في تمام الساعة السابعة مساءً على استاد الدفاع الجوي، لحساب منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري.