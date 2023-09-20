مقتل 10 أشخاص وإجلاء المئات إثر عاصفة ضربت شرق الصين

قُتل 10 أشخاص، وأصيب آخرون بجروح خطيرة، اليوم الأربعاء، في عاصفة ضربت مناطق شرق الصين، وهي الأحدث في سلسلة الظواهر الجوية القصوى التي شهدتها.

وقالت قناة "سي سي تي في" الحكومية، إن "عاصفة قوية ضربت سوتشيان بمقاطعة جيانغسو، ما تسبب بسقوط ضحايا وخسائر في الممتلكات في مناطق معينة".

ووفقا "لإحصاءات أولية"، أشارت إليها القناة، فقد تضرر أكثر من 5500 شخص ودُمر 137 منزلا، وقالت وسائل إعلام رسمية، إن أكثر من 400 شخص نُقلوا إلى مراكز إيواء مؤقتة.

وأظهرت لقطات مصورة نشرتها صحيفة "الشعب اليومية" الحكومية على وسائل التواصل الاجتماعي تطاير الركام فوق المباني السكنية بفعل الرياح القوية، بينما تناثرت لافتات متساقطة وأشياء أخرى في الشوارع.

وسجلت الصين أمطارا غزيرة قياسية وأسابيع من الحرارة غير المسبوقة هذا الصيف، بينما يؤكد علماء أن الظواهر المناخية القصوى، على غرار الزوابع، تتفاقم بسبب تغير المناخ.

وفي 2016، قُتل ما لا يقل عن 98 شخصا في جيانغسو وسُوّيت قرى بكاملها بالأرض بعد أن اجتاحت المنطقة رياح بقوة إعصار هي الأعنف منذ نصف قرن.