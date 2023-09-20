أسوريو يفاضل بين عبد الشافي وجمعة لقيادة الجبهة اليسرى أمام بيراميدز

يفاضل الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، بقيادة الكولمبي خوان كارلوس أسوريو، بين محمد عبدالشافي وعبدالله جمعة، لقيادة الجبهة اليسرى، خلال مواجهة بيراميدز غدًا الخميس في مسابقة الدوري.

ويفتقد الزمالك خلال مواجهة الغد لجهود أحمد فتوح، بسبب إصابة في آلام في عضلات البطن، تعرض لها خلال تواجده مع المنتخب المصري في معسكره الأخير، وأدت إلى غيابه عن صفوف الزمالك خلال مواجهة آرتا سولار الجيبوتي في بطولة الكونفيدرالية.

وكشف مصدر بالجهاز الفني للزمالك، أن أسوريو يدرس الدفع بمحمد عبدالشافي، من بداية اللقاء، في ظل عودة عبدالله جمعة من فترة غياب طوبلة بسبب الإصابة وانضمامه لتدريبات الفريق الجماعية يوم الاثنين الماضي، وغياب حاتم سكر، بسبب حصوله على 3 بطاقات صفراء من الموسم الماضي.

ويستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لمواجهة بيراميدز، المقرر لها غدًا الخميس في تمام الساعة السابعة مساءً على استاد الدفاع الجوي، لحساب منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري.