الجمعة.. أعمال الموسيقار بليغ حمدى على مسرح الجمهورية

تنظم دار الأوبرا المصرية، حفلا فنيا جديدا، يقدمها نجوم الأوبرا للموسيقى العربية بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار، وذلك في الثامنة والنصف من مساء الجمعة المقبلة، الموافق 22 سبتمبر الجاري، على مسرح الجمهورية.

تقدم الفرقة باقة من أعمال الموسيقار بليغ حمدى منها: "مالي، وليلة من الليالي، وموعود، والهوى هوايا، وأسمعوني، وحكايتي مع الزمان، وميتى أشوفك، وبهية، ويا الخيزرانة" غناء مريم، وزينة، ومحمد متولي، وصابرين النجيلي، وياسر سليمان، وعازف الكمان الدكتور إيهاب عبدالحميد.

ولد بليغ حمدى عام 1931م، وأتقن عزف آلة العود في سن التاسعة، واشتهر عام 1957 بأول أعماله لعبد الحليم حافظ "تخونوه"، بعدها تعاون مع نجوم الطرب المصريين والعرب، وتميزت ألحانه بالبساطة والسهولة وتعددت القابه منها: "ملك الموسيقى" و"لحن الشجن"، وتوفى في 12 سبتمبر 1993 عن عمر ناهز 62 عاما تاركاً ثروة فنية من الألحان المتنوعة.