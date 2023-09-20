ارتياح في الأهلي بعد تأجيل مباراة سيراميكا كليوباترا بالدوري

عبر الجهاز الفني للنادي الأهلي عن ارتياحه بعد قرار رابطة الأندية المحترفة، بتأجيل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي ضد نظيره سيراميكا كليوباترا، في الجولة الثانية للدوري الممتاز والذى كان مقررًا له يوم 27 سبتمبر الجاري.

جاء ذلك بعد تحديد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف موعد مباراة الإياب للأهلي أمام سان جورج يوم 29 سبتمبر الجاري في دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.

كان الاتحاد الأفريقي قد حدد يوم 24 موعدًا لمباراة الذهاب للأهلي أمام سان جورج ، قبل أن يتم تحديد يوم 29 موعدًا لمباراة الإياب ليتم تأجيل مباراة الأهلي وسيراميكا لموعد يحدد فيما بعد.

كانت رابطة الأندية قد وضعت شرطا بتأجيل مباراة الأهلي وسيراميكا في حالة تحديد يوم 29 سبتمبر موعدًا لمباراة سان جورج وهو ما تم.