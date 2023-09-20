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الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

توقيع الكشف الطبي على 3960 ماشية في قافلة بيطرية بمطروح.. صور

توقيع الكشف الطبي
توقيع الكشف الطبي على 3960 حالة في قافلة بيطرية بمطروح
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نظمت مديرية الطب البيطرى بمحافظة  مطروح، اليوم الأربعاء، تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، قافلة بيطرية  بالتعاون مع إحدى شركات البترول وجمعية الأورمان الخيرية بالوحدة البيطرية بقرية جلالة التابعة لمركز ومدينة الضبعة.
جاء ذلك استمرارا لجهود محافظة مطروح بالتعاون مع وزارة الزراعة والهيئة العامة للخدمات البيطرية؛ للحفاظ على الثروة الحيوانية بمطروح وتنميتها  في إطار مبادرة “حياة كريمة” لخدمة وتنمية المجتمع.

وقال الدكتور سعد جويلي مدير عام الطب البيطري بمطروح، إن القافلة قامت بتوقيع الكشف الطبي على إجمالي (٣٩٦٠) حالة من الحيوانات شملت (٢٣٠٠) حاله تجريع ومكافحة طفيليات داخلية للأغنام وعدد (٤٥٠) حالة تحصين و(٤٥٠) حالة ترقيم وتسجيل و(٧٦٠) حالة باطنة و جراحة وجلدية.

توقيع الكشف الطبي على 3960 حالة في قافلة بيطرية بمطروح

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