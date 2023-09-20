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الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تأجيل مباراة الأهلي وسيراميكا

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
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تقرر تأجيل مباراة الأهلي وسيراميكا في الجولة الثانية للدوري الممتاز، والذى كان مقررًا له يوم 27 بعد تحديد كاف موعد مباراة الإياب للأهلي أمام سان جورج يوم 29 سبتمبر الجاري في دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.
كان الاتحاد الأفريقي قد حدد يوم 24 موعدًا لمباراة الذهاب للأهلي أمام سان جورج، قبل أن يتم تحديد يوم 29 موعدًا لمباراة الإياب ليتم تأجيل مباراة الأهلي وسيراميكا لموعد يحدد فيما بعد.

كانت رابطة الأندية قد وضعت شرطا بتأجيل مباراة الأهلي وسيراميكا في حالة تحديد يوم 29 سبتمبر موعدًا لمباراة سان جورج وهو ما تم.

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اتحاد الكرة تأجيل مباراة الاهلي
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