بالفيديو.. تفاصيل إقبال الطلاب على المدارس الفنية والتطبيقية في الفترة الأخيرة

كشف الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، أسباب إقبال الطلبة على المدارس الفنية والتطبيقية بعد التوسعات وإنشاءات جديدة، قائلا إن الطلاب بعد اجتياز المرحلة الإعدادية يتخيروا السبل الجديدة لمستقبل أفضل لهم، لاسيما أن المدارس التطبيقية تتيح لهم دراسة المجالات التي يحبونها.

وقال "بصيلة" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الأربعاء، إن طالب يمتلك مهارة خاصة الله حباها بيه، ومن خلالها يستطع دراستها لكي يبدع فيها، موضحًا أن المدارس الفنية والتطبيقية تتسم الدراسة فيها بوجود 70% عملي، مما يجعل الطلاب مستمتعين بالدراسة، وينتج فيها أفضل ما لديه، ولهذا السبب يقبل الطلاب على هذه النوعية من المدارس في ظل إنشاء الدولة للجامعات التكنولوجية، والتي تتيح لخريجيها الإلتحاق بصورة مباشرة لتلك الجامعات.

وتابع، أوضح "بصيلة"، أنه خلال الفترة الأخيرة بدأت النظرة المجتمعية تتغير لخريجي التعليم الفني، حيث أن البيئة التعليمية فى تلك المدارس مميزة، والبنية التحتية تساعد الطالب والطالبة والمعلم على إنتاج أفضل ما لديهم، لافتا إلى أنه تقدم أكثر من 8500 طالب للإلتحاق لهذه المدارس، وتم قبول 1050 طالب منهم.