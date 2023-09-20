أستاذ الزراعة: مصر الأولى عالميا في تصدير الموالح.. وقفزة في تصدير البطاطس

قال الدكتور أحمد أبو اليزيد، أستاذ الزراعة، إن ارتفاع معدل صادرات مصر من محصول البطاطس ووصوله إلى مليون طن سنويا، هو رقم كبير وله دلائل عديدة، خاصة أن مصر الأولى عالميا في تصدير الموالح 1.9 مليون طن سنويا، مشيرا إلى أن القفزة في تصدير البطاطس تعود للسمعة الجيدة جدا مؤخرا وقدرتها على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الفاكهة والخضراوات وتصدير البقية للخارج.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الأربعاء، أن المشروعات القومية الكبيرة في الآونة الأخيرة وعددها الكبير في استصلاح الأراضي الزراعية مع اتسامها بالتحديث مما ينتج محاصيل عالية الجودة، مشيرا إلى وجود منظومة خاصة بالسلامة والصحة النباتية من خلال محددات وضعتها وزارة الزراعة بواسطة إدارة الحجر الزراعي وتوجيه من القيادة السياسية.

كما لفت أستاذ الزراعة إلى أن هذه المحددات ساعدت كثيرا على النفاذ في الأسواق الخارجية وأصبح لدى مصر محطات جديدة في تعبئة وفرز المحاصيل كنقاط للتجميع قبل التصدير للخارج، بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة بالخارج وصلوا إلى 80 سوق.