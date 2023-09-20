خاص.. إدارة الأهلي توضح حقيقة إقالة خالد بيبو

نفى مصدر مسؤول داخل إدارة النادي الأهلي، أنباء إقالة خالد بيبو مدير الكرة للفريق الأول.

وقال المصدر في تصريح خاصة، إن إدارة النادي الأهلي تدعم بقوة خالد بيبو وتسانده لاستكمال مشوراه مع فريق الكرة ولا توجد أى نية على الإطلاق بالإطاحة بخالد بيبو من منصبه.

وذكر المصدر الذي رفض الإفصاح عن اسمه، أن خالد بيبو يتعرض لحملة شرسة من جانب البعض للضغط على الإدارة من أجل الاستغناء عن خدماته وهو ما لم يحدث وما يتردد في هذا الشأن ليس له علاقة بالواقع.

المعروف أن خالد بيبو يحظى بدعم شخصي من محمود الخطيب رئيس النادي وعدد ليس بالقليل داخل مجلس الإدارة.

كانت الفترة الماضية قد شهدت أنباء تؤكد تفكير إدارة الأهلي في توجيه الشكر لخالد بيبو بعد الأزمات الأخيرة التى تعرض لها فريق الكرة الأول عقب خسارة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة .

وحقق الأهلي أمس الفوز برباعية أمام المصري في افتتاح مشوار الفريقين في مسابقة الدوري الممتاز.