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الأربعاء 20 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

أمريكا تبحث مع السعودية والإمارات الخطوات المطلوبة لإنهاء الصراع اليمني

الازمة في اليمن
الازمة في اليمن
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بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيريه السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود والإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، الخطوات المطلوبة لإنهاء الصراع اليمني في أقرب وقت ممكن وحل الأزمات الإنسانية والاقتصادية التي تواجه اليمن.

جاء ذلك، وفقا لبيان نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء، خلال مشاركة بلينكن في الاجتماع الثلاثي بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بشأن السلام في اليمن والأولويات الإقليمية الأخرى.

وناقش وزراء الخارجية الثلاثة الأولويات الإقليمية المشتركة، بما في ذلك التزامهم بالتوصل إلى حل دائم للصراع في اليمن بالتنسيق الوثيق مع الأحزاب اليمنية.

ورحب بلينكن باستضافة المملكة العربية السعودية للمحادثات في الرياض، والتي تهدف إلى التوصل إلى خارطة طريق لإنهاء الصراع من خلال عملية سياسية بقيادة اليمنية تحت رعاية الأمم المتحدة والتزام الرياض بتقديم 1.2 مليار دولار من دعم الأمم المتحدة الاقتصادي للحكومة اليمنية. 

واتفق وزراء الخارجية على أن التعاون بين الحكومات الثلاث ومجلس القيادة الرئاسي اليمني أمر ضروري لتعزيز جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وأكد بلينكن أن اليمن لديه فرصة غير مسبوقة للسلام ودعا الأطراف اليمنية إلى اختيار المفاوضات بدلًا من استمرار الصراع.

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زير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأمير فيصل بن فرحان آل سعود الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان
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