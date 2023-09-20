رئيس أوكرانيا يقترح إنشاء مراكز للحبوب في إفريقيا لتعزيز الأمن الغذائي العالمي

اقترح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنشاء مراكز لتخزين ملايين الأطنان من الحبوب والغلال في البلدان الإفريقية وغيرها من المناطق الحساسة، وذلك لتحسين سبل الوصول إلى الحبوب الأوكرانية وتعزيز الأمن الغذائي العالمي.

وقال زيلينسكي - في كلمته أمام قمة أهداف التنمية المستدامة في الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ووفقًا لما أوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية اليوم الأربعاء - إن: "أوكرانيا تقترح إجراءات واضحة للغاية لمنع أي اضطرابات في سوق الغذاء العالمي.. يمكننا إنشاء مراكز لملايين الأطنان من الحبوب سنويا في مناطق حساسة بشكل خاص، على سبيل المثال، في موانئ إفريقيا".

وأضاف أن الجانب الأوكراني بدأ بالفعل التفاوض بشأن مثل هذه الاحتمالات، قائلا: "مهما كانت المشكلة، فإن التعاون يمكن أن يؤدي إلى اتخاذ قرارات.. والعالم لديه الموارد اللازمة لحل جميع المشاكل وفي نفس الوقت دفع التنمية العالمية".

وفي هذا الصدد، شكر زيلينسكي شركاء أوكرانيا الذين ساعدوا في توصيل 32 مليون طن من الغذاء إلى بلدان الجنوب العالمي والمناطق الأخرى.

وقال إن أوكرانيا لن تتخلى أبدا عن دورها كضامن للأمن الغذائي العالمي.