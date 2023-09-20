«ميدار».. آفاق جديدة لتطوير المدن المصرية

الأربعاء 20/سبتمبر/2023 - 06:00 ص

اتخذت شركة "ميدار للاستثمار والتنمية العمرانية" لنفسها خطًا ونهجًا جعلها أكثر تميزًا وتوهجًا، حيث نجحت في تطبيق مفهوم المطور العام للمدن "مطور مدن"، وقدمت من نفسها نموذجًا غير مسبوق لتطوير المدن بمفهومه الشامل.

تُعد "ميدار" بمشروعها "مستقبل سيتي" إحدى أهم وأكبر شركات التنمية العمرانية المتخصصة في مجال تطوير المدن السكنية والترفيهية الحديثة.

استراتيجية واضحة ومتكاملة تُعزز من فرص الاستثمار

استراتيجية ميدار، بنيت على أسس واضحة ومتكاملة، وفقا لمعايير الاستدامة العالمية، والتي تعزز من فرص الاستثمار والقيمة المضافة في كافة مشروعاتها، بما يدعم مخطط التنمية الشاملة لرؤية مصر ٢٠٣٠، وتحقق التكامل اللازم مع تنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة في هذه المنطقة الحيوية بامتداد القاهرة الجديدة وما تمثله من أهمية قصوى في حاضر ومستقبل الجمهورية الجديدة.

تقديم نماذج عمرانية غير مسبوقة

تهدف "ميدار" لتقديم نماذج عمرانية غير مسبوقة من خلال تطبيق معايير "مطور المدن" بمفهومه الشامل، في السوق المصرية، بما يشمل المواقع الاستراتيجية والتصميمات المستقبلية، وأحدث ما توصل اليه العالم فى مجال تأسيس البنية التحتية الذكية للمدن الكبرى، وأنظمة تشغيلها وصيانتها وكل ما يمكن أن يساهم في توفير عوامل الجذب للمستثمر المصري والعربي والأجنبي.

هيكل المساهمين

نجاحات "ميدار" المتتالية لم تأتي محض صدفة أو تماشيا من النمو العمراني الكبير التي تشهده مصر في الفترة الأخيرة، لكن مجلس إدارة الشركة وهيكل المساهمين هو من خطط وعزز ورسخ لهذه النجاحات، ولما لا، وهيكل الملكية لشركة "ميدار" يضم نخبة من كبار الكيانات المالية والعقارية المصرية العملاقة وهم:

(بنك مصر، بنك الاستثمار القومي، والبنك الأهلي المصري، وشركة "مصر كابيتال" أحد الأذرع الاستثمارية لبنك مصر، بالإضافة إلى شركة المقاولون العرب "عثمان أحمد عثمان"، فضلا عن مجموعة منتقاة من أفضل الكوادر المصرية العاملة في مجال التطوير العمراني، والتي تتمتع جميعها بخبرات طويلة وسجلات مشرفة من الإنجازات في هذا المجال سواء داخل مصر أو خارجها).

ميدار ولدت عملاقة

ولدت ميدار ككيان عملاق منذ تأسيسها عام ٢٠٠٦ ليس فقط بهيكل مساهميها المتميز، لكن أيضا بامتلاكها ١١ ألف فدان في واحدة من أهم المناطق في مصر، بالامتداد الطبيعي للقاهرة الجديدة، وبالقرب من العاصمة الإدارية الجديدة، والتي جاري تنفيذ مدينة "مستقبل سيتي" على جزء منها بمساحة ٥٢٠٠ فدان وفقا لأعلى المعايير العالمية الهندسية والبيئية الذكية ليكون أكبر مجتمع عمراني متكامل صديق للبيئة، ويضم بداخله ٢٩ مشروع عقاري وترفيهي وتعليمي وتجاري بالإضافة لمنظومة متكاملة من الخدمات والمرافق.

مستقبل سيتي مدينة متكاملة الخدمات

حرصت "ميدار" على أن تصبح "مستقبل سيتي" مدينة مكتملة الخدمات لتلبي كافة احتياجات العملاء ساكني المشروع أو حتى زائريه، من خلال زيادة المساحات الخضراء "اللاندسكيب"، ونشر الخدمات الصحية من خلال توفير العيادات المتنقلة وسيارات الإسعاف بالمدينة، بجانب توفير مكاتب الأحوال المدنية، وسيارة إطفاء متواجدة بشكل دائم للتدخل السريع، بالإضافة لتعزيز منظومة الأمن والحماية بالمدينة إلى جانب المرافق التعليمية والطبية والتجارية والإدارية والترفيهية والفندقية العالمية، والخدمات البنكية ومحطات الوقود وغيرها من المرافق الحيوية الأخرى.

كما أسست ميدار العديد من الشركات الخدمية بمواصفات عالمية داخل "مستقبل سيتي" لخدمة المدينة، ومنها:

• شركة توزيع الكهرباء CIRCUIT: لإدارة وتشغيل وصيانة محطة الكهرباء الرئيسية بالمدينة وكذلك المحطات التي سيتم تنفيذها مستقبلًا، وتقديم الخدمة لسكان ومطورين المدينة.

• شركة النقل والمواصلاتWAYZ: وتستهدف وضع وتحقيق منظومة متكاملة للنقل والمواصلات لربط المحاور الرئيسية خارج المدينة بــ "مستقبل سيتي" وكذلك الربط الداخلي بين مراحل "مستقبل سيتي" الحالية والمستقبلية.

• شركة خدمات المدينة CONTROL: وتستهدف إدارة كافة خدمات مستقبل سيتي" فيما يخص إجراءات التشغيل والصيانة، وتحديد المسئوليات والأدوار، والتنسيق المتكامل مع الجهات الحكومية داخل وخارج المدينة وغيرها من الخدمات.

شركاء النجاح

نجحت شركة "ميدار" في جذب نخبة من أكبر وأفضل شركات التطوير العقاري، لتنفيذ وتطوير مجموعة من المشروعات السكنية والإدارية والتجارية متكاملة الخدمات والمرافق، ومتعددة الاستخدامات، داخل مدينة "مستقبل سيتي" وفقا لأعلى معايير الجودة العالمية، بأنظمة تعاقد متنوعة، تحقق عناصر الاستدامة والاستثمار الناجح، للمطورين والملاك.