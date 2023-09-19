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الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تعليم الدقهلية يتابع جاهزية المدارس استعدادا للعام الدراسي الجديد

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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عقد الدكتور عصام عمارة مدير عام التعليم العام بالدقهلية إجتماعا مع مديرى التعليم  الإعدادي بالمديرية والإدارات التعليمية بحضور  الدكتور أحمد يحي مدير إدارة غرب المنصورة التعليمية و أكرم مصباح مدير التعليم الإعدادى بالمديرية و مصطفى البليهي و رحاب الشرقاوى مديرى المرحلة الإعدادية.
ومن جانبه أكد عمارة على ضرورة متابعة جاهزية المدارس الإعدادية مشددا على تكثيف  المتابعة المستمرة للاطمئنان على جاهزية المدارس للعام الدراسي الجديد و سرعة الانتهاء من جميع أعمال الصيانة البسيطة ورفع تقرير بهذا الشأن وضرورة الإنتهاء من استلام الكتب المدرسية لتسليمها للطلاب فى بداية العام الدراسى.
وأكد على أهمية تطبيق مجموعات الدعم المدرسي بصورة قانونية ووفق اللوائح والقوانين المنظمة لها إلي جانب التأكيد على صلاحية المدارس، وكفاية هيئة التدريس لضمان تقديم خدمة تعليمية متميزة.

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الدقهلية المدارس الإعدادية المرحلة الإعدادية المنصورة
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