وكيل الشباب بالدقهلية تشهد الحفل السنوي الكبير لتكريم أوائل الطلبة بميت غراب

شهدت الدكتورة مني عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، حفل تكريم اوائل الطلبة المتفوقين في الشهادات العامة من طلاب الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والإعدادية، اليوم على ملعب مركز شباب ميت غراب التابع لادارة شباب السنبلاوين.

وكان ذلك بحضور فوزي الحضري وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية السابق، و جاسر خالد مدير عام إدارة شباب السنبلاوين، و احمد ماهر رئيس مجلس إدارة مركز شباب ميت غراب، والدكتور علاء جواد رئيس مجلس إدارة مركز شباب ميت غراب السابق، و مروه صلاح المدير التنفيذي بالمركز، و رؤساء مجالس الادارات بمراكز الشباب، ولفيف من الشخصيات العامة والقيادات التنفيذية والشعبية بمركز ومدينة السنبلاوين.

بدأت فقرات الحفل الكريم بتلاوة بعض آيات من القران الكريم، ثم قام احمد ماهر رئيس مجلس إدارة مركز شباب ميت غراب، بالقاء كلمة رحب فيها بتشريف الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة لحضورها حفل التكريم السنوي لأبنائنا الطلبة المتفوقين، كما رحب بالحضور من الشخصيات العامه واهالي الطلبه.

كما ألقي جاسر خالد مدير عام إدارة شباب السنبلاوين كلمة ترحيب بالدكتورة مني عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، علي حضورها لأي مناسبة او احتفال بمراكز الشباب التابعة لادارة شباب السنبلاوين، وتشجيع سيادتها لموظفي المراكز، وحثهم علي العمل المستمر بكل جهد ونشاط.

وفي نفس السياق عبرت الدكتورة مني عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، فى كلمتها في الحقل الكريم عن خالص شكرها وتقديرها لإدارة شباب السنبلاوين، برئاسة جاسر خالد مدير عام الإدارة، وما تقوم به من انشطة وفعاليات ملموسة، كما قامت بتهنئة الطلبة المتفوقين وشجعتهم على التفوق دائما في حياتهم العلمية، وكذلك على ممارسة الرياضة مما لها فوائد في التفوق في الدراسة والمحافظة علي جسم رياضي وصحي.

وفى نهاية الحفل الكريم قامت الدكتورة مني عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، و مدير الإدارة و رئيس مجلس إدارة مركز شباب ميت غراب، بتوزيع الجوائز والهدايا وشهادات التقدير على الطلبة المتفوقين، من أوائل الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والإعدادية من أبناء قرية ميت غراب، وسط فرحة غامرة من الطلبة المتفوقين واولياء امور الطلبة.

IMG-20230919-WA0107

IMG-20230919-WA0109

IMG-20230919-WA0099

IMG-20230919-WA0097

IMG-20230919-WA0103

IMG-20230919-WA0102

IMG-20230919-WA0098

IMG-20230919-WA0106

IMG-20230919-WA0108

IMG-20230919-WA0101

IMG-20230919-WA0100

IMG-20230919-WA0105