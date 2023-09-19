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الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

دوري أبطال أوروبا.. مانشستر سيتي يبدأ رحلة الدفاع عن لقبه بتشكيل هجومي أمام زفيزدا

إرلينج هالاند
إرلينج هالاند
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أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، تشكيل لاعبيه الرسمي لمواجهة سرفينا زفيزدا الصربي، في إطار منافسات دوري أبطال أوروبا.

وتقام المباراة بين الفريقين على ملعب "الاتحاد"، معقل الفريق، في تمام الساعة العاشرة مساء، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات بالبطولة القارية.

واعتمد جوارديولا على إيرلينج هالاند لقيادة الهجوم إلى جانب فيل فودين وجوليان ألفاريز ويدعم من الخلف برناردو سيلفا ورودريجو

ويبدأ مانشستر سيتي المباراة أمام سرفينا زفيزدا بتشكل كالتالي:

حراسة المرمي: إيدرسون.

خط الدفاع: كايل والكر - روبين دياز - جوميز - ناثان آكي.

خط الوسط: رودريجو - برنادرو سيلفا - نونيز.

خط الهجوم: فيل فودين - جوليان ألفاريز - إرلينج هالاند.

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