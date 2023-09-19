الإمارات تدعو القطاع الخاص إلى تدشين مرحلة جديدة من التمويل المناخي المستدام

أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي والرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28 الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، ضرورة قيام القطاع الخاص بدورٍ ريادي في تدشين مرحلة جديدة من التمويل المناخي المستدام لضمان تحقيق أهداف اتفاق باريس، والحفاظ على إمكانية تحقيق هدف تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية.

جاء ذلك خلال مشاركته اليوم الثلاثاء في مراسم بدء التداول في بورصة نيويورك في وول ستريت، حيث أشار إلى أن رئاسة مؤتمر "COP28" تسعى إلى حشد الإرادة السياسية لإنجاز تقدم ملموس وفعال في موضوع التمويل المناخي وتوفيره للاقتصادات الناشئة والنامية من أجل تحقيق التنمية المستدامة منخفضة الانبعاثات، وبناء مستقبل أفضل للأجيال الحالية والمستقبلية، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وجدد الجابر التأكيد على أهمية استكشاف آليات مبتكرة وجديدة لتقليل الأخطار وتوسيع نطاق استثمارات القطاع الخاص في مشروعات الطاقة النظيفة القابلة للتمويل، منوها بأن التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص يُشكل ممكنا رئيسيا يساهم في تحقيق تقدم ملموس وعملي في النظام المالي الجديد الذي يزداد الحاجة إلى تفعيل آليات عمله، مشيرا إلى البرامج والمبادرات مثل المبادرة الإماراتية للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة في إفريقيا بقيمة 16.5 مليار درهم (4.5 مليار دولار) كمثال واضح لآليات توظيف رأس المال الحكومي والخاص والتنموي لجذب مزيد من التمويل وإقامة مشروعات مستدامة وخضراء.