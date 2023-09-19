إطلاق القافلة البيطرية المجانية لعلاج المواشي في شمال سيناء

انطلقت، اليوم الثلاثاء، القافلة البيطرية المجانية لعلاج مواشي صغار المربين والمزارعين في محافظة شمال سيناء، وذلك برعاية السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الاراضي.

واستقبل اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء أعضاء القافلة في اول يوم عمل للقافلة وتقديم الشكر لوزير الزراعة على استجابته السريعة لاحتياجات مزارعي المحافظة.

وقال الدكتور مصطفى فاضل، مدير معهد التناسليات الحيوانية، إن القافلة تستمر لمدة ثلاثة أيام تقدم خلالها الكشف والعلاج و التحصين والتلقيح المجاني لجميع الحيوانات

وتابع: «تقوم القافلة عن طريق العيادة المتنقلة بتقديم الخدمات البيطرية الى التجمعات الحيوانيه لدي اهالي شمال سيناء وذلك في إطار مبادرة حياة كريمة».

وأشار إلى أنه سوف يشارك في القافلة، الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومعهد «بحوث الصحة الحيوانية، والأمصال واللقاحات البيطرية»، وصندوق التأمين على الثروة الحيواني