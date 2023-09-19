بسبب تغيرات المناخ.. أعضاء «الشيوخ» يطالبون الحكومة بخطة عاجلة لفصل «الشتاء»

طالب أعضاء مجلس الشيوخ الحكومة بسرعة الإعلان عن خطة الإستعداد لفصل الشتاء، وما يتعلق بالإجراءات بالمحافظات الساحلية خاصة في ظل التغيرات المناخية الغيرمستقرة، والتي شهدت أعاصير لم تحصل من قبل وراح ضحيتها الكثير في دولة ليبيا الشقيقة.

قال النائب وليد صلاح التمامي، عضومجلس الشيوخ عن محافظة دمياط، إن التغيرات المناخية أصبحت متواجدة الآن في كل دول العالم، والتي ينتج عنها تغيرات وتقلبات في المناخ غيرمسبوقة سواء في فصل الصيف أو الشتاء، ويكون التأثير الأكبر في فصل الشتاء من تساقط أمطار وشدة الرياح وهو ما شاهدناه خلال العام السابق من تقلبات وهو ما يتطلب من الحكومة وضع خطط عاجلة، واعلان حالات الطوارئ خلال فصل الشتاء، والتركيز على المدن الساحلية التي يحدث فيها أكثر ضررا كل عام.



وطالب النائب محمد أبو حجازي، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، الحكومة ممثلة في رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية بالإعلان عن خطة استعداد المحافظات لاستقبال فصل الشتاء في ظل التغيرات المناخية التي يشهدها العالم، وتتعرض أغلب الدول لعدد من الظواهر المناخية، ما يستوجب الاستعداد التام للتعامل معها على النحو الأمثل، وتوجيه المحافظات بمراجعة البنية التحتية المتعلقة بشبكات الصرف الصحي، لاستيعاب مياه الأمطار، وكذلك مراجعة مخرات السيول.



