زد يحقق أول انتصار بالدوري الممتاز علي حساب الإسماعيلي

انتصر فريق زد علي نظيرة الإسماعيلي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة، في الجولة الأولي من مسابقة الدوري المصري الممتاز، موسم 2023-2024.

احرز مصطفي سعد ميسي أول هدف لفريق زد بالدوري الممتاز في شباك الإسماعيلي بعد خطيء كارثي من حارس المرمي احمد عادل عبدالمنعم في الدقيقة 25 من احداث الشوط الأول.

وشهدت المباراة تصدي لركة جزاء من الحارس المخضرم علي لطفي سددها اللاعب عبدالرحمن مجدي في الدقيقة 52 من عمر الشوط الثاني.

بهذا الانتصار يحقق فريق زد أول ثلاث نقاط في بداية مشواره بدوري الأضواء والشهرة، ويعمق جراح الإسماعيلي الذي يقدم اداء مخيب لجماهيره.