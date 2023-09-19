شاهد| وصول الأهلي إلى ملعب برج العرب لخوض مباراة المصري

وصلت منذ قليل حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى استاد برج العرب، استعدادًا لخوض مباراة المصري البورسعيدي التي تجمع الفريقين، في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الثلاثاء، في الجولة الأولى من منافسات بطولة الدوري الممتاز للموسم الجديد 2023-2024.

وفور وصول الفريق حرص مارسيل كولر، المدير الفني، والجهاز المعاون، على معاينة أرض الملعب والاطمئنان على كافة الترتيبات قبل انطلاق عمليات الإحماء.

وكان كولر قد عقد محاضرة أخيرة للاعبين بفندق الإقامة، لمراجعة خطة اللعب والمهام المطلوبة من كل لاعب خلال اللقاء.

وتقابل الأهلي مع المصري البورسعيدي في 126 مباراة بالدوري الممتاز وحقق الأهلي الفوز فى 69 مباراة، وتعادل الفريقين في 37 مباراة وفاز المصري فى 20 مباراة.

ونجح لاعبو الأهلي في زيارة شباك المصري في 176 مرة بينما سجل لاعبي المصري 90 هدفا في شباك الأهلي.

وكان أكبر فوز فى تاريخ مواجهات الفريقين من نصيب الأهلي، عندما فاز بنتيجة 4- صفر، وهو ما حدث فى مناسبتين، الأولى فى موسم 1978- 1979، وسجل رباعية الأهلي حينها فتحي مبروك، ومختار مختار، ومحمود الخطيب، وشريف عبد المنعم، والثانية فى موسم 1998- 1999، وسجل رباعية الأهلي حينها علاء إبراهيم هدفين، وحسام حسن هدفين.

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