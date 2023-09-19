ads
الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

شاهد| وصول الأهلي إلى ملعب برج العرب لخوض مباراة المصري

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

وصلت منذ قليل حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى استاد برج العرب، استعدادًا لخوض مباراة المصري البورسعيدي التي تجمع الفريقين، في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الثلاثاء، في الجولة الأولى من منافسات بطولة الدوري الممتاز للموسم الجديد 2023-2024.

وفور وصول الفريق حرص مارسيل كولر، المدير الفني، والجهاز المعاون، على معاينة أرض الملعب والاطمئنان على كافة الترتيبات قبل انطلاق عمليات الإحماء.

وكان كولر قد عقد محاضرة أخيرة للاعبين بفندق الإقامة، لمراجعة خطة اللعب والمهام المطلوبة من كل لاعب خلال اللقاء.

وتقابل الأهلي مع المصري البورسعيدي في 126 مباراة بالدوري الممتاز وحقق الأهلي الفوز فى 69 مباراة، وتعادل الفريقين في 37 مباراة وفاز المصري فى 20 مباراة.

ونجح لاعبو الأهلي في زيارة شباك المصري في  176 مرة بينما سجل لاعبي المصري 90 هدفا في شباك الأهلي.

وكان أكبر فوز فى تاريخ مواجهات الفريقين من نصيب الأهلي، عندما فاز بنتيجة 4- صفر، وهو ما حدث فى مناسبتين، الأولى فى موسم 1978- 1979، وسجل رباعية الأهلي حينها فتحي مبروك، ومختار مختار، ومحمود الخطيب، وشريف عبد المنعم، والثانية فى موسم 1998- 1999، وسجل رباعية الأهلي حينها علاء إبراهيم هدفين، وحسام حسن هدفين.

380174232_855798402581096_3707672695384843196_n
380174232_855798402581096_3707672695384843196_n
380660714_855798805914389_802192271965457286_n
380660714_855798805914389_802192271965457286_n
380660978_855798249247778_5478627866708596990_n
380660978_855798249247778_5478627866708596990_n
380675053_855798665914403_6688901432147766673_n
380675053_855798665914403_6688901432147766673_n
380690152_855798359247767_5109237498521908200_n
380690152_855798359247767_5109237498521908200_n
380889650_855798589247744_6537761678080356892_n
380889650_855798589247744_6537761678080356892_n
380891462_855798499247753_428234880161703725_n
380891462_855798499247753_428234880161703725_n
380891471_855798262581110_6169753022267401072_n
380891471_855798262581110_6169753022267401072_n
380934812_855798555914414_2546401279983627575_n
380934812_855798555914414_2546401279983627575_n
380991641_855798345914435_1130694801331800089_n
380991641_855798345914435_1130694801331800089_n
ads
الأهلى المصري البورسعيدي الدوري الممتاز مارسيل كولر
ads