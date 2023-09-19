"مرفق الكهرباء" يقدم نصائح لاستخدام التكييف الكهربائي

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عن بعض نصائح لاستخدام التكييف الكهربائي عبر صفحات التواصل الاجتماعي “فيس بوك” وهي كلآتي:

1- احرص على تنظيف فلاتر الهواء كل فترة، وذلك للعمل على زيادة كفاءة التكييف.

2- تركيب التكييفات في أماكن سهلة التهوية “على الشرفات” ومنع تركيبها على الأماكن الضيقة قدر الامكان بحيث يسهل الوصول اليها وفكها وصيانتها.

3- تنظيف مرشح التكييف لتسهيل عملية مرور الهواء النظيف، مما يقلل من الطاقة المستخدمة وذلك كل أسبوعين على الأقل.

4- عمل صيانة دورية للتكييف لتنظيف مكونات المكيفات ويفضل أن تكون في بداية كل فصل الصيف.

وسيتم غدآ عرض الجزء الثالث من نصائح لاستخدام التكييف الكهربائي .

واستعرض ايضا بعض النصائح “ عند شراء التكييف لاول مرة ”

1- اختر المكيف المناسب لمساحة منزلك أو شقتك.

2- احذر تركيب جهاز تكييف قدرته غير مناسبة للمكان المطلوب، حيث سيتسبب ذلك فى قلة عمره الافتراضى.

3- احرص على شراء الأنواع ذات قطع الغيار ومراكز الصيانة المتوفره

4-استشر الفنيين قبل شراء التكييف في حالة ما اذا كانت كهرباء البيت وعداد الكهرباء سوف يحتاج للتغيير قبل شراء التكييف ام لا ، كذلك بالنسبة لتوصيلات التكييف ما هي افضل طريقة لتركيب التكييف بدون تكسير او تشويه حوائط الغرفة او البيت.