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الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

المفوضية الأوروبية تقترح تمديد الحماية المؤقتة للاجئين الأوكرانيين حتى مارس 2025

المفوضية الأوروبية
المفوضية الأوروبية
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اقترحت المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء تمديد الحماية المؤقتة للأشخاص الفارين من العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا من 4 مارس 2024 حتى 3 مارس 2025، بما يوفر اليقين والدعم لأكثر من 4 ملايين شخص يتمتعون بالحماية في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.

وذكرت المفوضية الأوروبية في بيان صحفي، نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أن الاتحاد الأوروبي قام بتفعيل توجيه الحماية المؤقتة في 4 مارس 2022 بقرار إجماعي من قبل الدول الأعضاء، وتم تمديده تلقائيًا لمدة عام واحد. 

وترى المفوضية أن أسباب الحماية المؤقتة لا تزال قائمة وأنه ينبغي بالتالي تمديدها كاستجابة ضرورية ومناسبة للوضع الحالي المتقلب، الذي لا يفضي بعد إلى العودة الآمنة والدائمة لأولئك الذين يتمتعون بالحماية المؤقتة على أراضي الاتحاد الأوروبي.

وأضاف البيان أنه منذ تفعيل الحماية المؤقتة، وبعد أسبوع واحد فقط من العمليات العسكرية الروسية ضد أوكرانيا، أظهرت الدول الأعضاء تضامنًا غير مسبوق مع الشعب الأوكراني، ليس فقط من خلال الترحيب بهم في بلدانهم، ولكن أيضًا من خلال بذل جهود ملموسة لتسهيل دمجهم في المجتمع.

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