ads
الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

للسنة الثالثة.. متطرفون ينفخون البوق داخل ساحات الأقصى

مرصد الازهر
مرصد الازهر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أدان مرصد الأزهر لمكافحة التطرف الاقتحامات والانتهاكات الصهيونية التي تتعرض لها باحات الأقصى المبارك تزامنًا مع بداية رأس السنة العبرية وانطلاق موسم الأعياد الصهيونية، التي تستغلها منظمات الهيكل لفرض تقسيم زماني ومكاني للمسجد المبارك من خلال الطقوس النوعية التي يقومون بأدائها خلال احتفالاتهم.
وحذر المرصد من مغبة إقدام مستوطنين متطرفين على النفخ بالبوق للسنة الثالثة على التوالي، حيث نُفخ مرتين قرب باب الرحمة، وبشكل أطول من السنوات السابقة؛ إذ يرمز هذا الطقس –في فكر منظمات الهيكل- إلى الإعلان عن بدء الزمان اليهودي في الأقصى وانتهاء الزمن الإسلامي به، وإشارة إلى المُضي في حلم الإحلال الصهيوني الذي يهدف إلى تحويل الأقصى بكامل مساحته إلى هيكل.
وشدد مرصد الأزهر على أن التغاضي الدولي عن جرائم الاحتلال الصهيوني بحق الأقصى المبارك وجميع المقدسات الدينية التي تستفز مشاعر ملايين المسلمين حول العالم، يسهم في تأجيج العنف داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ads
الاحتلال الصهيونى باحات الأقصى مرصد الأزهر لمكافحة التطرف موسم الأعياد
ads